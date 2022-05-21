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北市砂石車急剎釀禍 水泥傾倒忠孝東路

中央社／ 台北21日電

42歲砂石車鍾姓男駕駛今天上午載運大量水泥行經台北市大安區忠孝東路四段、復興南路口時，疑因急剎導致水泥傾倒路面，警消獲報協助交通疏導和通報清理，幸未釀人車事故。

警方今天上午9時23分接獲110通報，指大安區忠孝東路四段、復興南路口發生砂石掉落路面且影響交通，經派員到場處理發現，鍾男案發時駕駛砂石車載運未凝固的大量水泥，他供稱是因前車遇號誌轉換而急剎車，連帶他駕駛的砂石車也急剎，才導致水泥因慣性定律而向前傾倒至路面。

警方指出，幸好現場未釀交通事故或人車損傷，交通未受太大影響、大致仍順暢，警方隨即通知清潔隊、消防隊到場處理，並令鍾男立即通知其工班和水車到場清運。

經確認鍾男所駕車輛領有行使管制區的合格通行證，針對所載水泥散落部分，警方也依道路交通管理處罰條例第30條第2款進行製單告發，現場台北市環保局稽查員則依違反廢棄物清理法製單舉發。

另外，忠孝東路四段南側路面已於上午11時許清理完畢。

砂石 北市

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