金門機場圓環兩車擦撞 小貨車側翻駕駛受傷送醫

金門的道路有許多圓環，駕駛人行車若未遵守交通規則，很容易發生事故。今天在機場圓環就發生一起汽車與小貨車相撞，撞擊力之大，還造成小貨車側翻，好在駕駛送醫後已無大礙，警方檢驗雙方酒測值皆為0，相關肇事責任，目前正由警方查證中。

金湖分局表示，在今天上午9時26分左右，謝姓民眾駕駛自小客貨車，沿金湖鎮環島南路三段往金城方向行駛，至機場圓環時，與翁姓民眾駕駛自小貨車由中山路繞行往尚義機場方向不慎發生碰撞。

據了解，這起車禍主要是環外車未減速禮讓環內車才肇禍，由於雙方車速都不慢，導致自小貨車側翻，車上做工的器具，散落一地，小貨車翁姓駕駛左手及頸部受傷，另謝姓駕駛則未受傷，但他與另2名乘客也嚇呆，只能在旁邊輕聲討論。

值得一提的是，在警方未抵達現場時，剛好有一輛軍車行駛路過，車上的阿兵哥看到車禍，還主動下車，協助指揮交通，直到警方趕到，才離開，讓網友超稱讚的。