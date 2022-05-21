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餵鴿與鄰起糾紛 引來「鴿警」意外查出她通緝逃15年

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區一名張姓婦人，每天在陽台撒米餵鴿子，米撒落遮雨棚以及鴿子咕咕叫的聲音，讓鄰居不堪其擾，雙方起口角，鄰居報警；警方前往排解糾紛，登錄雙方資料，赫然發現張婦是逃亡15年的偽造文書通緝犯，因為餵鴿，通緝身分意外被揭露，讓張婦始料未及！

警方指出，家住鳳山區新富路的張姓婦人（60歲）因喜歡餵鴿子，每天跑至住家頂樓陽台撒米餵鴿，由於米粒灑落時，會掉落在遮雨棚，加上鴿子被餵養習慣後，每天在陽台咕咕叫，讓鄰居不勝其擾，屢勸張婦勿餵鴿子，但張婦仍不聽勸。

19日下午4時許，鄰居又因勸阻張婦餵鴿之事，和張婦起口角糾紛，鄰居報警，希望警方幫忙勸說，警方安撫雙方情緒，排解糾紛後，抄錄雙方資料時，赫然發現張婦15年前因涉及偽造文書案，被高雄地檢署發布通緝。

警方告知張婦是通緝犯，連張婦也嚇了一跳，指自己很久未回老家，未收到司法通知書，警詢後，依法將張婦解送歸案。

警方告知張婦是通緝犯，張婦指自己很久未回老家，未收到司法通知書，警詢後，依法被解送歸案。記者石秀華／翻攝
警方告知張婦是通緝犯，張婦指自己很久未回老家，未收到司法通知書，警詢後，依法被解送歸案。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區張姓婦人喜歡撒米餵鴿，和鄰居起口角，警方到場排解，意外查出張婦是逃亡15年的通緝犯，將她逮捕歸案。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區張姓婦人喜歡撒米餵鴿，和鄰居起口角，警方到場排解，意外查出張婦是逃亡15年的通緝犯，將她逮捕歸案。記者石秀華／翻攝

通緝 偽造文書

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