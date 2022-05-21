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帶上百萬奔機場領50公斤黃金 男子險遇詐
李姓男子帶著150萬元直奔高雄國際機場，求助機場服務人員，說要幫在國外的女友領50公斤黃金。航警高雄分局員警一聽，認為有蹊蹺，懷疑李受騙，詳問後，果然發覺李遇上網路愛情騙子，告知是詐騙集團手法，李才恍然大悟，保住百萬積蓄。
李姓男子5月18日上午10時許，從台南開車到高雄國際機場出境大廳，求助服務人員，說女友在美國受疫情影響，無法回台，但已經把裝著50公斤黃金寄回高雄，被海關扣下，空運公司已代墊150萬元海關保管費，要他先幫忙付款領出，服務人員請航警高雄分局員警協助了解內情。
李向航警說，他在網路社群軟體，認識1名當「無國界醫師」的女子，2人在網路相談近1個月，還互以老公、老婆相稱，由於女友要回台灣，但受疫情影響卻無法回台，可是已將裝50公斤的黃金包裹，透過空運寄到高雄，被海關扣下，要代墊150萬元海關保管費和關稅才能領出，他才趕緊領出積蓄趕來高雄機場。
員警一聽是「詐騙老哏」，告訴李姓男子遇上網路愛情騙子，以案例韐全是詐騙集團的套路，李才相信自己遇上詐騙圈套。
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