酒駕恍神撞爛自小客180度翻車 他自行爬出酒測0.22毫克

台中王姓男子昨開車經環中路疑似恍神，竟撞向路旁2輛車後180度翻覆，車頭嚴重毀損，警消獲報到場，所幸王姓男子僅有手部擦傷，但經酒測值每公升0.22毫克，王也坦承前晚有喝酒精飲料，以為已經消退才上路，警方已調閱周圍監視器，詢後依公共危險罪嫌將他送辦。

台中第四分局昨上午9點多獲報，環中路五段往樂田巷有翻車事故，到場了解發現王姓男子（29歲）自行脫困，手部擦傷並無大礙，但原本停在路旁停車格內的1輛小客車、1輛貨車都遭撞擊，尤其小客車左後車身鈑金嚴重凹陷毀損，可見撞擊力道不輕。

而王姓男子駕駛的休旅車四腳朝天翻覆大馬路，警方對他施以酒測值為每公升0.22毫克，王姓男子自稱前晚有喝酒精飲料，認為經過一晚已經消退，一早開車卻恍神才不慎撞車翻覆。

王姓男子酒測值0.22毫克，雖未達刑法公共危險0.25門檻，但他撞擊路旁車又翻覆，顯然已經肇事，是否有構成同法服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛等情況仍待釐清。警方同時調閱路口監視器畫面等，一併將王依公共危險罪嫌移送偵辦。