快訊

台大申請入學還未改為全書審 專家教戰：2類學生最具優勢

鄧振中、戴琪泰國會晤 未來數周內將再次會談

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

酒駕恍神撞爛自小客180度翻車 他自行爬出酒測0.22毫克

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子昨開車經環中路疑似恍神，竟撞向路旁2輛車後180度翻覆，車頭嚴重毀損，警消獲報到場，所幸王姓男子僅有手部擦傷，但經酒測值每公升0.22毫克，王也坦承前晚有喝酒精飲料，以為已經消退才上路，警方已調閱周圍監視器，詢後依公共危險罪嫌將他送辦。

台中第四分局昨上午9點多獲報，環中路五段往樂田巷有翻車事故，到場了解發現王姓男子（29歲）自行脫困，手部擦傷並無大礙，但原本停在路旁停車格內的1輛小客車、1輛貨車都遭撞擊，尤其小客車左後車身鈑金嚴重凹陷毀損，可見撞擊力道不輕。

而王姓男子駕駛的休旅車四腳朝天翻覆大馬路，警方對他施以酒測值為每公升0.22毫克，王姓男子自稱前晚有喝酒精飲料，認為經過一晚已經消退，一早開車卻恍神才不慎撞車翻覆。

王姓男子酒測值0.22毫克，雖未達刑法公共危險0.25門檻，但他撞擊路旁車又翻覆，顯然已經肇事，是否有構成同法服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛等情況仍待釐清。警方同時調閱路口監視器畫面等，一併將王依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

王男駕駛的休旅車在馬路中間翻覆。記者曾健祐／翻攝
王男駕駛的休旅車在馬路中間翻覆。記者曾健祐／翻攝
路旁小客車被王男恍神撞爛。記者曾健祐／翻攝
路旁小客車被王男恍神撞爛。記者曾健祐／翻攝
王男駕駛的休旅車在馬路中間翻覆。記者曾健祐／翻攝
王男駕駛的休旅車在馬路中間翻覆。記者曾健祐／翻攝

酒測 監視器

延伸閱讀

男酒後騎單車到醫院盧打疫苗 警測出超標酒測值挨罰

花蓮死亡車禍小貨車司機酒駕 車輛遭沒入成全縣首例

多次肇逃警開11槍才制止 法院妨礙公務公共危險准押

一通電話說服 屏東分署成功追繳逾期9年的酒駕罰單

相關新聞

影／餐酒館掛羊頭賣狗肉 台南破獲賭場查扣千萬籌碼

受到新冠疫情影響，台南市安平區平通路上某餐酒館生意大不如前，業者涉在餐酒館樓上經營職業賭場，利用餐廳人流掩飾其非法賭博，...

影／穩賺不賠？女輕信網路投資遭騙18萬 警汽旅逮6人送辦

新北市淡水區陳姓女子，日前輕信臉書穩賺不賠「投資」訊息，將18萬投資金匯入指定帳號，陳女不久既有獲利，但要贖回獲利就無法...

帶上百萬奔機場領50公斤黃金 男子險遇詐

李姓男子帶著150萬元直奔高雄國際機場，求助機場服務人員，說要幫在國外的女友領50公斤黃金。航警高雄分局員警一聽，認為有...

罰不怕！ 3次酒駕記錄男又再犯 撞警後逃2公里仍被制伏

已經3次酒駕記錄的劉姓男子，昨晚再度酒後騎機車，在彰化市中山路一段，因行車不穩，被眼尖的彰化警分局巡邏員警發現，要他停車...

酒駕恍神撞爛自小客180度翻車 他自行爬出酒測0.22毫克

台中王姓男子昨開車經環中路疑似恍神，竟撞向路旁2輛車後180度翻覆，車頭嚴重毀損，警消獲報到場，所幸王姓男子僅有手部擦傷...

全國最早恆春玉荷包寒害減產價貴 警防竊為果農護荷包

位流台灣最南端的屏東縣恆春鎮，是全台最早上市的玉荷包產區，今年因寒害減產三成，母親節前首批大顆頂級品送台北果菜市場，拍出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。