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全國最早恆春玉荷包寒害減產價貴 警防竊為果農護荷包

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

位流台灣最南端的屏東縣恆春鎮，是全台最早上市的玉荷包產區，今年因寒害減產三成，母親節前首批大顆頂級品送台北果菜市場，拍出每公斤500元超高價，全國最大的高雄大樹玉荷包半個月後接力上市，仍維持在150至200元的高檔，恆春果農全往北部送，保鮮時間短又貴森森，連在地水果攤都不敢進貨，轄區警方也安排防竊勤務為果農護荷包。

恆春鎮農會說，恆春玉荷包種植面積約200公頃，遠不及高雄大樹的上千公頃， 能賣出好價是憑藉最早上市「嘗鮮」優勢，但只要大樹產區進入量產期，價格就盪下來；恆春今年因寒害歉收三至四成，首批頂級品送台北還是拍出每公斤500元的超高價，隨著產量增加開始下跌，恆春果農也趕在高雄大樹產品大量上市前出貨，目前仍維持在150至200元的高檔。

恆春玉荷包屬高價水果，果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局為守護農民辛勤的成果，從產季開始針對果樹產地、集散場、合作社及包裝場實施重點巡邏，規畫「護農專案防竊勤務」，輔以社區巡守隊、守望相助隊等民力實施防竊巡邏，分局長林明波還親自至各包裝場宣導，農民見到分局長現身，感謝警方的貼心，造就「農民種植玉荷包，恆警守護農民荷包」的佳話。

恆春是全台玉荷包最早出貨的產地，但遊客跑遍在地水果攤，發現都沒人賣；恆春鎮吳姓水果攤商說，恆春玉荷包價格好，果農都往外地銷，每台斤逾百元的身價，算是高價水果，玉荷包又無法久放，這陣子沒人敢進貨，傳統市場偶見少數果農拿到市場賣，賺點外快；今年大樹玉荷包產區也因寒害大減產，目前每台斤賣150元，要吃百元以下的平價玉荷包不容易了。

屏東恆春玉荷包屬高價水果，在地果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局規畫護農專案防竊勤務。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春玉荷包屬高價水果，在地果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局規畫護農專案防竊勤務。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春玉荷包屬高價水果，在地果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局規畫護農專案防竊勤務。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春玉荷包屬高價水果，在地果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局規畫護農專案防竊勤務。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春玉荷包屬高價水果，在地果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局規畫護農專案防竊勤務。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春玉荷包屬高價水果，在地果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局規畫護農專案防竊勤務。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春玉荷包屬高價水果，在地果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局規畫護農專案防竊勤務。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春玉荷包屬高價水果，在地果農忙著採收分裝往北部送，恆春警分局規畫護農專案防竊勤務。記者潘欣中／翻攝

恆春 農民 寒害

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