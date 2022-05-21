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妙齡人妻負氣離家淋整夜雨 女警緊握手替她暖身又暖心
高雄25歲許姓女子與丈夫吵架，負氣獨自從市區搭車到梓官區看海，由於天候不佳，身上又沒錢，在外淋雨一整晚，不斷顫抖在外遊蕩，直到被民眾發現報警才被帶返派出所安置，隨後也在女警安慰下平撫情緒，順利化解許女與丈夫之間的爭執。
許女5月17日上午7時30分許，獨自在梓官區樹人巷附近遊蕩，由於當時下雨，她只穿著單薄的衣物，又被雨淋得全身濕透，不斷在雨中顫抖，有民眾見狀，向岡山警分局赤崁派出所報案。
警方獲報到場關心，並在許女同意下開警車將她載返所內安置；起初對於為何獨自在外遊蕩一事，閉口不談。所內女警見狀上前握出許女的手，才暖化她並說出原因。
許女說，因工作問題跟丈夫吵架，才會從市區獨自搭車到梓官海邊看海散心，但因天候不佳，淋了一整晚的雨，手機也被淋濕，身上也沒錢，才無法找人求助。
女警聽聞，不斷安慰許女，還握著她的手，並用吹風機不斷替她取暖；並向她開導，夫妻之間常有爭執，都需要經歷磨合靠雙方的溝通才會改善。
在警方幫助下，待許女情緒平緩，隨後便聯繫上許的丈夫到派出所將她載返家，也順利化解夫妻倆的爭執。
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