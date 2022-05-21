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台南男子攜毒駕車 遭攔查時咳嗽竟快篩陽性

中央社／ 記者張榮祥台南21日電

台南呂姓男子昨天凌晨攜毒駕車違規被警方攔查，卻不斷咳嗽製造感染COVID-19症狀，企圖阻止警員接近，未料接受快篩陽性，呂男也大吃一驚，警方詢後送辦。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，20歲呂男昨天凌晨駕車行經永康區中山南路和二王路口，因違規遭警方攔查，未戴口罩的呂男，面對警方盤問支支吾吾，神情緊張，卻在打開隨身提包欲拿口罩時，被警方發現內藏毒品咖啡包和K他命。

呂男隨後不斷咳嗽，以感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀企圖阻止警員接近及盤查，警方也不敢大意，依防疫規範將呂男帶回，且施以快篩為陽性，呂男也大吃一驚。

警方表示，呂男疑有染疫症狀，警員也提高警覺，交談過程中有戴口罩，未有肢體接觸，詢後依法送辦。

口罩 快篩陽性 台南

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