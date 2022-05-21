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影／穩賺不賠？女輕信網路投資遭騙18萬 警汽旅逮6人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區陳姓女子，日前輕信臉書穩賺不賠「投資」訊息，將18萬投資金匯入指定帳號，陳女不久既有獲利，但要贖回獲利就無法領出。反被詐嫌要求再投50萬就可贖回，陳女才覺有異。周三陳女趁約詐團交付之際報警，警獲報趕抵當場逮捕6名詐欺共犯，偵詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，從事服務業的陳姓女子（27歲），這月初透過臉書收到一則投資訊息，內容打著投資虛擬貨幣「穩賺不賠」、「保證獲利」等口號，只要將錢匯入指定帳戶，便可獲得高額利潤。陳女輕信主動聯繫，並在這月15、16兩日，匯出3萬、15萬共18萬投資金額給詐騙集團

陳女匯出投資金額不久，檢視投資帳面確有獲利，陳女立馬要求贖回獲利。不料卻無法贖回提領。隨後便收到詐騙集團主嫌黃男來電「只要妳再投入50萬元就能贖回！」陳女越想越奇怪，便告知身邊已無多餘錢可投資，黃嫌誆回能借錢給陳，但必須當面交付，陳女這時才驚覺受騙。

周三下午陳女假意配合，在友人陪同下依約到基隆碰面交付，孰料詐團黃嫌改約新北市淡水區淡金路一段某汽車旅館外交付。兩人於下午3時許匆匆趕抵，雙方碰面黃嫌要陳女先交付雙證件、網銀帳號、銀行存摺等物件，在要求陳女隨他進入汽旅店內等待，此時陳女察覺不對，與黃嫌一陣言語推延，致黃嫌不耐氣呼離去，陳女趕緊報警處理。

警方到場，連同陳女一塊進入汽車旅館內，隨後找到黃嫌盤查，過程中黃嫌無法辯駁陳女指控，說詞又反反覆覆。經警清查旅館投宿資料，赫見黃嫌另租2間房間相當可疑，果在3間房內搜扣手機7支、銀行帳本7本、印章2顆、提款卡1張等證物，並逮捕37歲劉男、36歲陳男、32歲劉男、32歲江男及吳姓未成年少年等另5名共犯，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌將6嫌移送法辦，並持續溯源追查其他共犯。

警方呼籲看到「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，應提高警覺，切勿為要快速賺錢，誤信不實的投資方法，遇有疑慮立即撥打110報案或165反詐騙諮詢專線查證，小心求證、適時求助，以降低受騙可能。

警方現場查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
警方現場查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
陳女（圖）帶警方進入汽車旅館內逮捕詐騙主嫌黃男。記者曾伯愷／翻攝
陳女（圖）帶警方進入汽車旅館內逮捕詐騙主嫌黃男。記者曾伯愷／翻攝
陳女與詐騙主嫌黃男約在淡水一間汽車旅館外面交付。記者曾伯愷／翻攝
陳女與詐騙主嫌黃男約在淡水一間汽車旅館外面交付。記者曾伯愷／翻攝
警方依詐欺罪嫌將6嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警方依詐欺罪嫌將6嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳女與詐騙主嫌黃男對話。記者曾伯愷／翻攝
陳女與詐騙主嫌黃男對話。記者曾伯愷／翻攝
陳女與詐騙主嫌黃男對話。記者曾伯愷／翻攝
陳女與詐騙主嫌黃男對話。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 詐欺

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