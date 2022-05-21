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影／餐酒館掛羊頭賣狗肉 台南破獲賭場查扣千萬籌碼

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

受到新冠疫情影響，台南市安平區平通路上某餐酒館生意大不如前，業者涉在餐酒館樓上經營職業賭場，利用餐廳人流掩飾其非法賭博，不但在樓梯口設置感應門鎖，且張貼教戰守則，因應警方臨檢，警方今晨循線破獲，當場查獲侯姓負責人、荷官及賭客21人，查扣1800多萬籌碼等物。

「如遇臨檢，第一時間必須離開桌子…」警方持搜索票上門時，發現樓梯口牆上張貼教戰守則，指導員工、賭客遇到警方臨檢時的處置作為外，大批警方到場準備衝進去逮人時，服務生還堅持要員警同仁手部消毒後才能進場，令員警啼笑皆非。

警方當場查獲負責人侯男、荷官、服務人員等7人及賭客14人的百家樂賭場，現場查扣籌碼1800多萬元、賭具、電腦、手機、監視器等證物。

據調查，14名賭客多為20、30歲的年輕人，在新冠疫情嚴峻當下，無法到處趴趴走，所以相偕上門賭一把。工作人員指出，疫情期間找工作不易，開張才幾周就被查獲，有夠倒楣。然而，警方質疑其說詞，深入調查。

最後，警方依涉嫌賭博罪將侯男等7名員工移送台南地檢署偵辦，另賭客14人則依違反社會秩序維護法裁處最高9000元罰鍰。

據調查，14名賭客多為20、30歲的年輕人，在新冠疫情嚴峻當下，無法到處趴趴走，所以相偕上門賭一把。記者邵心杰／翻攝
據調查，14名賭客多為20、30歲的年輕人，在新冠疫情嚴峻當下，無法到處趴趴走，所以相偕上門賭一把。記者邵心杰／翻攝
警方今晨循線破獲百家樂賭場，當場查獲侯姓負責人、荷官及賭客21人，查扣1800多萬籌碼等物。記者邵心杰／翻攝
警方今晨循線破獲百家樂賭場，當場查獲侯姓負責人、荷官及賭客21人，查扣1800多萬籌碼等物。記者邵心杰／翻攝
受到新冠疫情影響，台南市安平區平通路上某餐酒館生意大不如前，業者涉在餐酒館樓上經營職業賭場，利用餐廳人流掩飾其非法賭博。記者邵心杰／翻攝
受到新冠疫情影響，台南市安平區平通路上某餐酒館生意大不如前，業者涉在餐酒館樓上經營職業賭場，利用餐廳人流掩飾其非法賭博。記者邵心杰／翻攝
台南警方持搜索票上門時，發現樓梯口牆上張貼教戰守則，指導員工及賭客遇到警方臨檢時的處置作為。記者邵心杰／翻攝
台南警方持搜索票上門時，發現樓梯口牆上張貼教戰守則，指導員工及賭客遇到警方臨檢時的處置作為。記者邵心杰／翻攝

疫情 臨檢 賭博

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