高齡騎士事故受傷增 北市松山警掃街籲多改搭大眾運具

交通部分析台北市交通事故死傷人數，近年65歲以上高齡行人死傷人數減少，但高齡機車騎士死傷人數增加，其中松山區近3年平均件數增加5.8%，轄區警方為避免民眾肇事傷亡，近期加強交安宣導提升用路安全。

今年3月24日，46歲張姓男子駕駛一輛營小客車行經民權東路三段，右轉進入小巷時，右車頭碰撞右側車道機車，導致66歲翁姓女騎士倒地受傷，研判肇責為張男右轉未注意其他車輛，翁婦未注意車前狀況。

交通部統計，台北市松山區2019年至2021年間，分析高齡機車騎士死傷人數，雖無死亡事故，但受傷人數依序有17、18、20人，平均成長5.8%

警方表示，台北市高齡人口逐年上升，去年已佔全市總人口數20%，高齡者對法規路權認知程度較低，身體反應、協調能力較慢，遭遇突發事故較容易導致嚴重傷害。

為提醒高齡者避免肇事傷亡，松山警分局近日針對轄內高齡者易肇事路段及傳統市場周邊進行動態交通宣導，錄製國、台、客語宣傳語，派出巡邏警車掃街、請里辦公室廣播放送，提醒民眾交安重點。