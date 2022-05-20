高雄幼兒園教師惡行曝 下跪磕頭園長甩巴掌也難平怒火

高雄市楠梓區某幼兒園一名教師疑不當管教，持湯匙敲打4歲男童嘴巴，造成門牙斷裂受傷流血，教師竟辯稱是孩童自撞造成；直到家人透過孩童轉述與調閱幼兒園監視器才讓事情曝光，犯錯的教師當場下跪，園長還怒甩巴掌，仍難平息家屬怒火，報警並對該師提告，市府社會局、教育局也著手調查。

男童母親回顧，事件發生於18日下午2時40分許，當時教師疑不滿男童不願吃點心，便持湯勺敲打嘴巴造成門牙碎成4、5片，他一度痛到無法說話，家長來接孩子返家時，教師竟謊稱，坐兩腳椅喝水撞傷所致。

男童返家後，直到19日才敢跟家人吐露實情，家屬一氣之下到幼兒園調閱監視器，此事曝光，男童母親說，該教師當場下跪磕頭，幼兒園園長也氣到朝她狂甩巴掌，但仍難平家屬怒火，直言「打她巴掌有什麼用」報警並提告傷害，也決定不再讓孩子繼續就讀。

男童母親說，孩子送來幼兒園就讀已經快滿一年，過去就有發現，孩童身上有一些異狀，不是嘴巴紅、肢體瘀青，不然就是回家時都不講話，睡前有時還會哭鬧，直到發生此事，才得知教師惡行，後續也會交由司法處理。

面對不當管教事件，今該幼兒園主任出面受訪時，證實對犯錯的女老師甩巴掌，但細節不願多透露，也數度對教師不當管教一事道歉。