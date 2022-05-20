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寶馬大7和30年福特馬路相撞 車頭撞凹全毀了　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區今天傍晚發生一起車禍，駕駛BMW大7房車的陳姓女車主欲從大順路左轉聯興路時，和直行的福特嘉年華自小客相撞，因撞擊力道大，BMW車頭整個凹陷毀損，福特車則左側車身前方凹陷、保險桿掉落，所幸無人受傷，有網友看到車禍現場下註解，「近30年福特國民車完勝BMW大7新款」。

警方調查，該起車禍發生在今天傍晚4時45分許，當時陳姓女子(56歲)駕駛BMW大7房車，行經大順路欲左轉聯興路時，和大順一路東向西直行、由宋姓男子所駕駛的福特嘉年華自小客發生相撞。

車禍發生當下，因撞擊力道大，陳女的大7房車車頭整個被撞爛全毀，福特嘉年華自小客車則左側車身前方凹陷、保險桿掉落，所幸車上人均未受傷。

三民二警分局警方獲報趕抵現場處理，2名駕駛均未喝酒，警方初步研判車禍發生原因，疑陳女當時左轉彎未禮讓宋男的直行車所致，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。

車禍發生當下，引起路人和過往車輛注意，有網友拍下車禍現場後PO上臉書「爆廢公社」，有網友趣稱「各位，知道什麼車耐撞了吧！」、「三寶上路」；也有愛車人士指，「近30年福特國民車撞擊測試，完勝BMW大7新款」。

駕駛寶馬大7房車的女車主，因撞擊力道大，車頭整個被撞爛，全毀。記者石秀華／翻攝
駕駛寶馬大7房車的女車主，因撞擊力道大，車頭整個被撞爛，全毀。記者石秀華／翻攝
福特嘉年華自小客車車禍後，左側車身前方凹陷、保險桿掉落。記者石秀華／翻攝
福特嘉年華自小客車車禍後，左側車身前方凹陷、保險桿掉落。記者石秀華／翻攝

車禍 福特 BMW

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