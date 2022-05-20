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多次肇逃警開11槍才制止 法院妨礙公務公共危險准押

聯合報／ 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導

一名吳姓男子昨天上午涉駕車在高雄路竹區多路發生車禍事故，經警方上前制止還不停車，最後警方沿路追緝共開11槍，吳男直到在國道三號上自撞護欄才停下，警方送辦後，橋頭地檢署昨晚認定吳男妨礙公務、公共危險等嫌疑重大，向橋頭地方法院聲請羈押，橋頭地院今開羈押庭裁定准押。

據了解，吳男（62歲）為苗栗人、獨居，目前無業，近期才剛因毒品案件刑滿釋放，家人及女兒都在北部，但疑因吳男曾犯下多起案件，近幾年與家人漸行漸遠，吳男昨天凌晨3時許先駕駛自己的黑色轎車擅闖苓雅區輕軌車道，並撞斷告示牌，上午9時許在路竹復興路又分別撞到2輛轎車後逃逸。

員警在路竹大仁路發現吳男轎車，一路尾隨喝令停車，但吳男不停車還衝撞員警機車，在阿蓮區中正路與民權路口，員警為制止吳男繼續逃竄，朝吳男轎車輪胎連開槍10發子彈，吳男轎車駛上國道三號田寮交流道時，車子因輪胎破掉失控撞邊坡護欄，警方再上前朝吳男轎車右後輪擊發1槍，並破窗逮捕吳男，所幸未造成任何人受傷。

員警在吳男車上未搜出違禁品，警方為吳男實施酒測值也為零，另實施尿檢結果還未出爐。吳男到案時，精神時好時壞，有時可準確對答，有時卻突然喃喃自語，還一度情緒激動大喊「戰爭要來啦！」並稱自己是天之驕子，警方沒資格逮捕他，但對為何肇事卻說不清楚，吳男家屬後續也以吳男吸毒吸到精神異常為由不願出面。警方昨詢後依刑法毀損、妨礙公務、肇事逃逸與公共危險等罪送辦。

橋頭地檢署檢察官漏夜訊問，認吳男有逃亡之虞，妨礙公務、公共危險等嫌疑重大，訊後聲押，今橋頭地方法院召開羈押庭，裁定准押。

一名吳姓男子近期才剛刑滿釋放，卻駕車在高雄路竹街頭亂竄，多次肇事後逃逸，警共開11槍逮捕吳男。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓男子近期才剛刑滿釋放，卻駕車在高雄路竹街頭亂竄，多次肇事後逃逸，警共開11槍逮捕吳男。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓男子近期才剛刑滿釋放，卻駕車在高雄路竹街頭亂竄，多次肇事後逃逸，警共開11槍逮捕吳男。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓男子近期才剛刑滿釋放，卻駕車在高雄路竹街頭亂竄，多次肇事後逃逸，警共開11槍逮捕吳男。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓男子近期才剛刑滿釋放，昨晨先駕車闖高雄苓雅輕軌軌道還撞斷告示牌，上午在路竹街頭亂竄，多次肇事後逃逸，警共開11槍逮捕吳男。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓男子近期才剛刑滿釋放，昨晨先駕車闖高雄苓雅輕軌軌道還撞斷告示牌，上午在路竹街頭亂竄，多次肇事後逃逸，警共開11槍逮捕吳男。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓男子近期才剛刑滿釋放，卻駕車在高雄路竹街頭亂竄，多次肇事後逃逸，警共開11槍逮捕吳男。記者陳玫伶／翻攝
一名吳姓男子近期才剛刑滿釋放，卻駕車在高雄路竹街頭亂竄，多次肇事後逃逸，警共開11槍逮捕吳男。記者陳玫伶／翻攝

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