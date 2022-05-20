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假冒台塑員工連續詐騙店家 男子嘉義犯案遭逮

中央社／ 嘉義縣20日電

高雄市陳姓男子自3月起，涉嫌假冒「台塑員工」在嘉義縣連續犯下多起詐欺案，佯稱介紹生意給店家，從中詐取簽約金等費用，昨天再度搭高鐵到嘉義犯案，遭埋伏員警查獲。

嘉義縣警察局水上分局偵查隊長蘇俊冠告訴中央社記者，水上鄉經營禮品業者日前遭不明男子假冒台塑公司人員，以台塑欲採購禮物贈送高層名義，須簽約繳交簽約金，業者信以為真，遭詐騙新台幣1萬7000元。

警方調閱案發地點沿線監視器，過濾可疑人車，鎖定一名騎乘機車穿白色上衣男子，經清查身分發現嫌疑人為綽號鱷魚、現年55歲的陳姓男子；陳男曾於2008年起陸續以相同手法假冒「台塑員工」在嘉義市區詐騙20多家廠商，直到2020年才假釋出獄，目前居住在高雄市。

警方歷經多日跟監埋伏，掌握陳男行蹤，陳男昨天中午從高雄搭乘高鐵再次到嘉義準備犯案，被埋伏員警逮捕。警詢後，依詐欺罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

蘇俊冠指出，陳男今年3月至5月間，在嘉義縣連續犯下多起詐欺案，均以假冒「台塑員工」詐騙手法，向禮品店、飲料店、茶行、火鍋店等業者，佯稱介紹生意，或進入台塑廠區作生意須辦理入廠證等，向業者詐取辦理簽約金、禮品或訂購商品等費用。

蘇俊冠表示，由於台塑公司名聲響亮，被害業者往往不疑有他，遂交付5000元至4萬元不等訂金，直到查證後才知受騙。

嘉義 詐騙 詐欺

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