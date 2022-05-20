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警政署啟動全國滅鼠專案 加強查緝山老鼠

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署長陳家欽今天下午在刑事局，宣布啟動全國性「滅鼠專案」！ 由於近年來山老鼠盜伐林木事件時有發生，還有逃逸移工參與，警政署啟動「滅鼠專案」，要求保七總隊及 12 個山區縣市警察局，針對山老鼠盜伐熱區及可能出入地點，在全國設置 50 個以上攔檢點，將以不定期、不定時及機動方式，對可疑人、車進行臨檢盤查。

警政署指出，今年以來，全國警察機關查獲盜伐林木案件62件115人(含越南籍移工14人)，法院裁定羈押22人，查扣各類貴種林木總重5萬4000餘公斤(約 54 公噸)，查扣樹種包含紅檜、扁柏、肖楠、牛樟、台灣櫸木及台灣杉等。

警方說近年來台灣各山區盜伐集團犯罪模式日新月異，山老鼠分工選定區域、山上砍伐、載運下山、直接銷贓或藏匿及製作成品販售，贓木運送過程更進化成人贓分離方式，以規避警方查緝。

盜伐工大都為越南籍移工，這些越南籍移工多來自地理環境與台灣山林環境相似的北越，都是約在20到30歲間的移工，體型瘦小，在山野間的活動力十分靈活矯捷，是專案緝捕重要對象。

警政署擬定打擊策略，運用科技偵查方式，遏止山老鼠盜伐及贓木運送；為截斷銷售管道，將全面清查全國木材加工廠及藝品店，若可疑為收受贓木，列為易銷贓場所加強查訪，斷絕不法收贓業者。

民眾若有發現破壞山林之情資，請立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」

(0800-000-930)反應。

警政署長宣布啟動全國性「滅鼠專案」，加強查緝山老鼠，圖為警方攻堅逮捕山老鼠影像。記者廖炳棋/翻攝
警政署長宣布啟動全國性「滅鼠專案」，加強查緝山老鼠，圖為警方攻堅逮捕山老鼠影像。記者廖炳棋/翻攝
警政署長宣布啟動全國性「滅鼠專案」，加強查緝山老鼠，圖為警方攻堅逮捕山老鼠影像。記者廖炳棋/翻攝
警政署長宣布啟動全國性「滅鼠專案」，加強查緝山老鼠，圖為警方攻堅逮捕山老鼠影像。記者廖炳棋/翻攝
警政署長宣布啟動全國性「滅鼠專案」，加強查緝山老鼠，圖為警方攻堅逮捕山老鼠影像。記者廖炳棋/翻攝
警政署長宣布啟動全國性「滅鼠專案」，加強查緝山老鼠，圖為警方攻堅逮捕山老鼠影像。記者廖炳棋/翻攝

山老鼠 移工 警察

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