派出所處理紛爭遭包圍？蘆竹警方：非事實，只有10多人

桃園市蘆竹警分局南竹派出所被爆料昨天處理一樁酒客口角紛爭時，原本用妨害公務逮捕鬧事者，但後來派出所遭40、50人包圍，又改口稱是以保護管束名義將人帶回所內休息，放人息事；蘆竹警方今出面說明，稱當下確實有酒客出言不遜，但現場混亂，第一時間未以妨害公務逮人，已追究相關刑責。

臉書粉絲團「靠北police」PO文指出，「昨天晚上做夢夢到桃園LZ分局績效最卓越的派出所，去處理釣蝦場糾紛，被現場滋事份子辱罵推擠後，用妨害公務逮捕返所。結果號稱蘆竹最大的不（ㄈㄢˋ）明（ㄗㄨㄟˋ）組織竟然動員包圍派出所。偉哉LZ分局標竿所就直接把原本的妨害公務改成保護管束，讓他在親友的簇擁下大搖大擺的離開了呢」。

PO文暗指蘆竹分局南竹派出所「大案小辦」，並指分局長後來還到派出所摸頭，想要息事寧人；對此，蘆竹分局長陳清華強調是去派出所了解案情，絕對沒摸頭，「如果有，就拿出證據，讓我一槍斃命」。

陳清華表示，南竹所確實有處理一樁酒客紛爭，過程中也確實有人對員警出言不遜，但由於現場狀況混亂，員警第一時間未發現，因此是以保護管束將滋事雙方的帶頭者上銬帶回派出所休息。

蘆竹警方補充說明，酒客紛爭是發生在昨天凌晨1時許，南竹所線上2名巡邏員警前往現場，見陳姓男子10多人在站馬路中央，且陳男已酒醉意識不清，為免發生危害，所以將人帶回保護管束，直到1小時後清醒才令其返家。

警方強調員警是昨天中午看密錄器釐清事情始末，才發現陳男在混亂中有出言辱罵，而陳男的楊姓友人也有推擠員警，2人行為涉犯妨害公務，已於昨天晚間通知2人製作筆錄並移送法辦。

警方也說，臉書貼文指派出所遭40、50人包圍，事實上只有10多人，另外有一部是路人經過圍觀，過程和平，未有喧鬧情事，人群也在凌晨3時48分左右離開。