影／賊排徊檳榔攤外40分鐘 潛入20秒偷得1萬2千元

新北市新莊區壽山路一家檳榔攤，今天凌晨遭竊賊潛入，短短20秒把抽屜內1萬2千多元現金偷走。事後店家發現錢不見，調閱監視器畫面查看，赫見賊人早已在店外排回近40分鐘。目前警方已掌握竊嫌身分，正積極追緝他到案。

據了解，新北市新莊區謝姓女子（40歲）在壽山路經營一家檳榔攤。今天凌晨近3時許，她短暫離開上廁所，回來時發現抽屜內1萬2050元現金不見。

謝女趕緊調閱店內監視器畫面察看，赫見凌晨2時10分，已有一名男子在店外徘徊，40分鐘後潛入店內偷走現金，氣得將監視器畫面上傳臉書，並報警處理。