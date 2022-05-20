快訊

拿不到隔離通知書怎請假？ 勞動部：30天內補提就可以

中重症+237例、49病歿 30多歲患者死亡、3人都沒打疫苗

陳時中允諾 偏鄉、原鄉、離島納入快篩陽性視同確診

影／賊排徊檳榔攤外40分鐘 潛入20秒偷得1萬2千元

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區壽山路一家檳榔攤，今天凌晨遭竊賊潛入，短短20秒把抽屜內1萬2千多元現金偷走。事後店家發現錢不見，調閱監視器畫面查看，赫見賊人早已在店外排回近40分鐘。目前警方已掌握竊嫌身分，正積極追緝他到案。

據了解，新北市新莊區謝姓女子（40歲）在壽山路經營一家檳榔攤。今天凌晨近3時許，她短暫離開上廁所，回來時發現抽屜內1萬2050元現金不見。

謝女趕緊調閱店內監視器畫面察看，赫見凌晨2時10分，已有一名男子在店外徘徊，40分鐘後潛入店內偷走現金，氣得將監視器畫面上傳臉書，並報警處理。

警方表示，經受理檢視店家提供畫面，目前已掌握竊嫌身份，正循線追緝他到案。呼籲，重要財物要隨身攜帶，避免讓有心人有機可趁，警方也會加強區域巡邏，提升治安防衛能量。

竊賊徘徊在新北市新莊區壽山路一家檳榔攤外，趁著老闆如廁之際，潛入店內偷走1萬2050元現金逃逸。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
竊賊徘徊在新北市新莊區壽山路一家檳榔攤外，趁著老闆如廁之際，潛入店內偷走1萬2050元現金逃逸。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
竊賊徘徊在新北市新莊區壽山路一家檳榔攤外，趁著老闆如廁之際，潛入店內偷走1萬2050元現金逃逸。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
竊賊徘徊在新北市新莊區壽山路一家檳榔攤外，趁著老闆如廁之際，潛入店內偷走1萬2050元現金逃逸。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》

監視器

延伸閱讀

影／新北單日確診連日創新高 侯友宜感謝警消防疫辛勞

新北新莊壽山路5月起科技執法 事故明顯大幅下降

犯12起性侵、重大竊盜賊逃22年 偷富商520萬終被逮

台東男子與妻口角 縱火燒岳父家、砸毀檳榔攤

相關新聞

襲胸強吻妹妹 竟還扯她比較壯 胸部採到口水DNA賴不掉

南投1名男子趁著和15歲妹妹單獨在家時，藉酒拉她上床強吻、襲胸一審被依強制猥褻判刑10月，檢方認為判太輕上訴，男子仍堅決...

派出所處理紛爭遭包圍？蘆竹警方：非事實，只有10多人

桃園市蘆竹警分局南竹派出所被爆料昨天處理一樁酒客口角紛爭時，原本用妨害公務逮捕鬧事者，但後來派出所遭40、50人包圍，又...

影／賊排徊檳榔攤外40分鐘 潛入20秒偷得1萬2千元

新北市新莊區壽山路一家檳榔攤，今天凌晨遭竊賊潛入，短短20秒把抽屜內1萬2千多元現金偷走。事後店家發現錢不見，調閱監視器...

車隊疑似深夜狂飆呼嘯而過 2個月後警方通知查驗並舉發

苗栗縣三灣鄉台3線公路、124縣道兩個月前有車隊在凌晨集結經過，並疑似有危險駕車及妨害安寧情事，頭份警分局事後在治安會報...

網爆料派出所遭數十人包圍 妨害公務竟變保護管束

桃園市蘆竹警分局南竹派出所被人爆料近日處理一樁酒客口角紛爭時，原本用妨害公務逮捕鬧事雙方，但後來派出所遭40、50人包圍...

捲入徐巧芯遭烏龍爆料 呱吉澄清：我本人沒接到電話

台北市議員徐巧芯昨天遭網友烏龍爆料違停紅線不讓員警開單，徐巧芯事後出面反駁爆料者內容，並提到對方說有致電道歉但其實是打給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。