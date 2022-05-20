車隊疑似深夜狂飆呼嘯而過 2個月後警方通知查驗並舉發

苗栗縣三灣鄉台3線公路、124縣道兩個月前有車隊在凌晨集結經過，並疑似有危險駕車及妨害安寧情事，頭份警分局事後在治安會報中得知，積極展開調查，調閱監視器後逐一通知車主前來說明，並會同監理、環保單位協助檢驗，最近已有24名車主及車輛到場，檢驗後共舉發6件要求改善。

苗栗縣警局頭份分局三灣分駐所4月6日辦理治安座談會，會中有鄉親反映3月20日凌晨3時許有車隊在鄉內124丙線9.5公里處，疑似危險駕車及妨害安寧，分局長張明盛得知後非常重視，立即派員調查。

經調閱相關路口監視器，發現當天確有車隊從台3線北往南方向進入分局轄區，經台3線右轉進入124丙線路段，過程中疑似涉及危險駕車、妨害安寧行為。

為釐清案情，警方通知相關車主在5月12日、19日分梯次至分局說明，並請苗栗監理站、苗栗縣環保局派員到場檢驗，當天有24輛汽車到驗，當場舉發改裝車體及設備不全2件、噪音超標4件，後續將由環保及監理單位分別召回複驗。

頭份警方表示，這次案件邀環保、監理機關透過「環、警、監聯合稽查勤務」辦理違規改裝車輛臨時集中檢驗，主動通知疑似違規改裝及噪音的車主到場檢驗，展現強力取締改裝汽機車、危險駕車等執法決心，以維護轄區民眾深夜安寧。