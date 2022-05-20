網爆料派出所遭數十人包圍 妨害公務竟變保護管束

桃園市蘆竹警分局南竹派出所被人爆料近日處理一樁酒客口角紛爭時，原本用妨害公務逮捕鬧事雙方，但後來派出所遭40、50人包圍，又改口稱是以保護管束名義將人帶回所內休息，放人息事；蘆竹警方今出面說明，稱當下確實有酒客出言不遜，但現場混亂，第一時間未以妨害公務逮人，後續會再追究相關刑責。

臉書粉絲團「靠北police」PO文指出，「昨天晚上做夢夢到桃園LZ分局績效最卓越的派出所，去處理釣蝦場糾紛，被現場滋事份子辱罵推擠後，用妨害公務逮捕返所。結果號稱蘆竹最大的不（ㄈㄢˋ）明（ㄗㄨㄟˋ）組織竟然動員包圍派出所。偉哉LZ分局標竿所就直接把原本的妨害公務改成保護管束，讓他在親友的簇擁下大搖大擺的離開了呢。」

PO文暗指蘆竹分局南竹派出所「大案小辦」，內容還酸蘆竹分局是一個只要「人多大聲就會贏」的地方，並指分局長後來還到派出所摸頭，想要息事寧人。

針對臉書PO文，蘆竹分局長陳清華強調自己是去派出所了解案件，絕對沒有摸頭，「如果有，就拿出證據，讓我一槍斃命」。

陳清華表示，南竹所確實有處理一樁酒客紛爭，過程中也確實有人對員警出言不遜，但由於現場狀況混亂，員警第一時間未發現，因此是以保護管束將滋事雙方的帶頭者上銬帶回派出所休息，滋事者涉嫌妨害公務是事後為釐清整件事情始末時才發現，後續會再追究相關刑責。

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