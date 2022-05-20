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送人50萬「嫁妝阿北」意外卡水槽 警查訪發現送醫無礙
日前新北市瑞芳區一名老翁，因疑似失智將50萬元存款養老金當嫁妝送人，幸好民眾拾金不昧報警送回。昨晚間警方查訪時，意外發現老翁卡在自家廢棄水槽內，通知119救護人員將老翁送醫治療，並通報社會局協助後續狀況。
瑞芳警分局九份派出所獲知老翁獨居狀況，在昨天傍晚5點多，所長黃柏翰、警員陳定志執行巡邏勤務時特別主動前往查訪關心，但到老翁住家發現家門未關，叫門未獲回應，同時家中仍在燒煮東西聲音，疑有異狀。
為避免危險，警方入屋查看，發現老翁不明原因卡在屋內廢棄水槽內，虛弱不已，急忙通知119救護人員將老翁送醫治療，所幸老翁身上僅擦挫傷，並無大礙，後續並通知親屬及通報社會局協助。
瑞芳警分局長謝龍富表示，員警主動關懷轄內孤老，避免危害發生，將尋適當時機表揚，同時也呼籲家中若有類似情形家人，應多加關心注意，才能避免遺憾發生。
獨居的老先生，17日到郵局領出50萬元存款後，把錢放在莊男家門口，並高喊「當嫁妝」就離開。莊男到門邊看到一袋現鈔，不明所以，更擔心來源有問題報案。警方沿路調閱監視器畫面，查出老翁身分，發現他疑因失智做出令人費解行為，通知家屬到派出所領回50萬元。
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