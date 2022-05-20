高雄幼兒園師疑打斷孩童門牙 最重將裁罰停辦

中央社／ 高雄20日電

高雄市楠梓區一間幼兒園昨天遭指有男童被教師打到門牙斷裂，高雄市政府教育局今天說，已與社會局派員到場調查，後續將視情節輕重依法裁罰減招、停招或停辦處分。

教育局今天發布訊息說明，獲報後已通知幼兒園保留監視器畫面，對不當對待幼兒調查，將依幼兒教育及照顧法規定，視情節輕重，裁罰幼兒園減招、停招或停辦等處分，絕對依法懲處、絕不寬容。

有民眾昨天在社群網站臉書（Facebook）發出影片，疑幼兒園教師管教孩童時毆打孩童嘴巴，隨後又將孩童拖離監視器拍攝處，並貼照片指孩童門牙遭教師打到斷裂。

這間幼兒園公告，已辭退這名教師，安排其他教師帶事發班級，並通報社教單位，很誠心誠意找家長解決，絕不推卸責任、不隱瞞，盡力處理，對造成大眾困擾深感抱歉。

社會局昨天說，家庭暴力及性侵害防治中心已接獲通報，後續會由社工調查，如果確有不當對待幼兒情事，會依兒童及少年福利與權益保障法裁行為人新台幣6萬元到60萬元罰鍰，並得公布姓名。

幼兒園 監視器 教育局

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高雄某幼兒園爆教師打斷孩童門牙 市府介入調查

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