竹市警辦臉書抽獎宣導跟騷法 送護手霜禮盒
跟蹤騷擾防制法將於6月1日施行，遏止跟騷行為。新竹市警察局為讓民眾了解如何捍衛自身的權益，即日起至31日上「新竹市警察局」臉書粉絲團 https://www.facebook.com/hccp.gov 參加有獎徵答抽獎活動，只要按讚、Tag1名好友並留言回答「跟蹤騷擾行為構成要件」，有機會獲得知名品牌護手霜禮盒。
新竹市警察局指出，自跟騷法三讀通過後，即針對員警進行密集的教育訓練，包含實體及視訊講習、製發視覺化懶人包、拍攝跟蹤騷擾行為態樣影片、蒐集新聞案例製作教材等，並為因應未來可能的重大跟騷案件，竹市警局也整合竹市府各相關單位成立緊急應變小組。
新竹市警察局局長郭士傑說，跟騷行為就是犯罪，實行跟蹤騷擾行為者，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。
警方同時可依照被害人請求或職權核發書面告誡予跟蹤騷擾行為人，遏止行為人再犯，行為人在收受書面告誡2年內再為跟蹤騷擾行為，被害人即可向法院聲請保護令，終結遭跟騷噩夢。
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