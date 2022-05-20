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詐騙集團分飾多角 靠這招假冒165阻詐專線仍遭識破

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄65歲羅姓男子接獲詐騙集團佯裝健保局，稱羅男積欠近5萬元健保費，若未繳會遭「封卡」無法看診；還在電話中，誘導受害者在電話中轉接「165」假冒阻詐專線，由另名假警察回應增加可信度；所幸，他機警向警方求證，才戳破詐騙集團伎倆。

5月16日上午9時許，羅男在家中接到疑似健保局來電，對方聲稱，他積欠4萬7834元健保費，若未繳納健保卡將被「封卡」且無法到醫院看診，他聽聞後，下午2時許，便著急跑到楠梓警分局加昌派出所求助。

由於該詐騙集團相當狡猾，還故意在來電時，誘導羅男在電話中，直接轉分機「165」假冒阻詐專線，並由另名假警察，他告訴民眾這並非詐騙，且須清償欠款，令受害者分不清真偽。

所幸，羅男主動向警方求助，並婉告知健保局不會以電話的方式就要求民眾匯款，更無法直接在電話中就轉接165查證，才讓他放下心中困惑，未讓詐騙集團得逞。

警方提醒，若接到不明來電，佯稱欠繳電信費、健保費或任何規費，或是恫嚇要查封帳戶等關鍵字時，多半為詐騙電話，務必1聽2掛3查證，待電話完全掛斷，再自行撥打165反詐騙專線查證，或向附近警察機關求助。

高雄65歲羅姓男子接獲詐騙集團佯裝健保局，稱羅男積欠近5萬元健保費，若未繳會遭「封卡」無法看診。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲羅姓男子接獲詐騙集團佯裝健保局，稱羅男積欠近5萬元健保費，若未繳會遭「封卡」無法看診。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲羅姓男子接獲詐騙集團佯裝健保局，稱羅男積欠近5萬元健保費，若未繳會遭「封卡」無法看診。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲羅姓男子接獲詐騙集團佯裝健保局，稱羅男積欠近5萬元健保費，若未繳會遭「封卡」無法看診。記者陳弘逸／翻攝

詐騙集團 健保卡 保費

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