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影／花蓮聯結車清晨逆向闖紅燈 小客車被撞變形1死1傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一輛車體標示昇貿交通公司、尚易物流的聯結車，今天清晨沿花蓮市和平路往西行駛，卻在自強路口逆向闖紅燈，撞上一輛小客車，小客車副駕林姓男子當場死亡，黃姓駕駛腦部出血、肋骨骨折，送醫治療沒有生命危險。肇事聯結車朱姓駕駛嚇傻癱坐車上，不發一語，警方正釐清肇事原因。

從監視器畫面顯示，今天清晨4時35分，這輛聯結車沿和平路東往西方向行駛，經過自強路口時，聯結車前方有一輛計程車停等紅燈，聯結車未跟著煞停，竟跨越雙黃線逆向超過計程車，再闖紅燈。此時一輛白色小客車沿自強路北往南行駛，依燈號通過路口時，被聯結車攔腰撞上。

因聯結車速度快、車體重達43噸，小客車被猛力推擠10公尺，再撞上路旁汽、機車共4台。被聯結車撞擊的小客車體嚴重扭曲變形，27歲黃姓駕駛和副駕21歲林男都被卡在車內。

警方與消防人員獲報趕抵現場，消防人員用破壞剪破壞車體將受困的兩人救出，林男傷重被送往花蓮慈濟醫院急救，清晨6時20分不治宣告死亡，黃姓駕駛腦出血、肋骨骨折，沒有生命危險。

警方初步調查，疑為駕駛聯結車的46歲朱姓男子逆向闖紅燈肇禍，朱男是否酒駕、肇事原因等，正由車禍調查小組釐清。

花蓮今天清晨發生聯結車逆向闖紅燈撞上小客車車禍，造成小客車上1死1傷。圖／民眾提供
花蓮今天清晨發生聯結車逆向闖紅燈撞上小客車車禍，造成小客車上1死1傷。圖／民眾提供
花蓮今天清晨發生聯結車逆向闖紅燈撞上小客車車禍，造成小客車上1死1傷。圖／民眾提供
花蓮今天清晨發生聯結車逆向闖紅燈撞上小客車車禍，造成小客車上1死1傷。圖／民眾提供
花蓮今天清晨發生聯結車逆向闖紅燈撞上小客車車禍，造成小客車上1死1傷。圖／民眾提供
花蓮今天清晨發生聯結車逆向闖紅燈撞上小客車車禍，造成小客車上1死1傷。圖／民眾提供
花蓮今天清晨發生聯結車逆向闖紅燈撞上小客車車禍，造成小客車上1死1傷。圖／民眾提供
花蓮今天清晨發生聯結車逆向闖紅燈撞上小客車車禍，造成小客車上1死1傷。圖／民眾提供

計程車 骨折 花蓮

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