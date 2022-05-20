國道便道超車重摔影片曝光 一路磨擦護欄...這12秒很痛
高雄市一名余姓機車騎士昨日上午10時許，騎車行經鳳山區國道便道時，疑從左側超車不慎，連人帶車摩擦護欄後，重心不穩，又往右偏移，人車摔倒滑行數公尺才停下，騎士自摔過程被後方騎士行車紀錄器錄下，網友PO網發文：「痛痛的」，12秒「超痛」影片曝光後，有網友不捨地說「還好我按暫停救了他」。
臉書社團「重機車友、各區路況、天氣回報中心」昨晚貼出一則網友發文的車禍影片，短文中註明當時車禍的高雄市天氣狀況是陰天，文末附註「痛痛的」，還有3個哭臉小圖。
網友發文的12秒影片中，只見一名騎士在鳳山區國道三商街旁的國道機車便道往南方向，從左側超車，結果因機車車身太靠近護欄，機車和騎士左腿擦撞護欄後，因重心不穩，又往右偏移，再往前滑行，摔倒在地。
過程被後方的騎士行車紀錄器錄下，網友PO網，影片曝光後，引發網友熱議；有網友不捨地說：「還好我按暫停救了他」，結果一堆網友歪樓按讚說：「謝謝暫停超人」；也有網友忍不住：「不知不覺，重複看了好幾遍」。
眼尖的網友則指，「看來那個擦撞位置怨念蠻深的，還有上一台車留下的撞痕，他幾乎從同一個位置再擦撞一次」；也有網友直指，「這個腿骨腿肉和髖關節應該毀了」；內行網友則說，「這一段是五甲那邊高速公路旁的便道，不做分隔島不行，因為分割島的另一側就是中山高」、「類國道，誤」。
另有網友則狠酸重摔的騎士：「用髖關節在測試護欄硬度的真男人」、「剛從新手村出來」、「你確定不是在拍電影」、「他整個人在護欄上摩擦」、「差一點可以換人生了」。也有網友心疼指「夭壽喔，感覺很痛」、「看著忍不住驚呼了一聲」、「有痛．．．」、「痛死了」。
轄區鳳山警分局南成派出所警方指出，當天上午10時許，接獲陳姓騎士報案，指余姓騎士（45歲）疑似要從他的左方超車，但因超車後不慎撞擊到旁邊護欄自摔，造成多處擦挫傷，警方立即通知救護車，將受傷的余男送醫急救，幸無生命危險。
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