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行竊失風情急跳河 他這泳式不夠快仍被逮
桃園市紀姓男子缺錢花用，深夜跑到蘆竹某工廠行竊，結果遇到工廠老闆巡視，見事跡敗露竟跳河逃逸，結果最後體力不支，被守在岸邊的員警逮捕。
蘆竹警方指出，紀男（53歲）18日深夜10時許帶著螺絲起子、老虎鉗等工具，跑到錦溪路某工廠閒置廠房竊取電纜線，被工廠老闆發現後，還持工具逼迫對方讓路逃逸。南崁派出所員警獲報趕往，巡視四周街道未發現人影，最後在工廠旁的大坑溪內找到人。
大坑溪水深僅及膝，紀男在水中走了數公尺，疑感覺河水阻力過大，於是又整個人潛入水中，以狗爬式往下游方向逃逸，但游不到100公尺就體力不支想上岸，見員警手在岸邊，最後只好跪在河中，雙手抱頭就犯。
案發後，紀男坦承犯行，供稱缺錢花用，見廠房閒置已久，才想偷電纜線變賣，自己只是想逃跑，沒有想過要傷害工廠老闆，但最後仍被警方依準強盜罪移送。
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