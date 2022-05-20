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婦遇詐交錢 八旬翁幫妹子拿錢成共犯 驚！兩人都被騙
高雄杉林區廖姓婦人網上遭詐，急提領17萬現金，依對方指示到左營高鐵站交給柱拐杖的謝翁，兩人面交後還合照，這下成鐵證，廖婦事後報警，警一個月內逮獲謝翁，不料謝翁表示他也在網路認識一名女子，是她請託幫領現金後再轉成比特幣交付，卻因此成了詐團共犯，詢後被依詐欺罪送辦。
據了解，廖婦在臉書認識一名自稱石油工程師男子，雙方很聊得來，並以結婚為目標交往，兩人在網路上認識一段時間後，該名男子假藉要買機器設備，但手邊錢不夠，急需借用一筆現金，廖婦信以為真，準備17萬多元現金，4月中旬到左營高鐵站交給謝姓老翁。
廖婦事後想想覺得怪怪的，到派出所報案，員警一眼認出廖婦4月中才遭自稱烏克蘭「戰地醫生」詐騙，差點到銀行匯出66萬養老金，剛被員警及銀行行員合力阻詐，沒想到這次又上當。
旗山警分局員警得知廖婦已交錢，組成專案小組查緝，並調閱車手與被害人面交地點周邊影像，根據廖婦提供與謝姓老翁的合照鎖定設籍在基隆的謝翁（82歲），報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組持拘票本月17日逮獲謝翁。
謝翁向警方表示，他在網上認識一名女情人，女子稱近期將從國外飛回高雄與他見面，但有一筆現金需要他幫忙拿，謝翁就這樣到左營高鐵站領取廖婦的現金，拿到錢後直接買比特幣轉給女子，沒想到因此成為詐騙集團共犯，警方詢後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署。
旗山警分局提醒，假交友真詐騙手法層出不窮，過去電話詐騙，越來越少人上當，詐騙集團改用交友軟體或是通訊軟體，選擇鰥寡孤獨者下手，利用網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，設下愛情圈套，透過聊天聊出感情，再開口騙錢，民眾千萬不要輕易上當，尤其疫情期間，看準民眾待家中時間變多，更容易陷入詐騙圈套。此外，也提醒民眾不要輕信他人話語替人領錢或代收金錢，避免淪為詐騙集團車手。
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