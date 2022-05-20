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烏龍爆料徐巧芯違停施壓員警 造謠者身分遭起底疑是「老師」

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烏龍爆料徐巧芯違停施壓員警 造謠者身分遭起底疑是「老師」

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市議員徐巧芯。記者許正宏／攝影
台北市議員徐巧芯。記者許正宏／攝影
PTT一名網友造謠指控台北市議員徐巧芯不僅違規停車，還「教育員警」不給開單，徐巧芯反駁爆料內容不實，而台北市信義警分局也澄清徐未要求不開單，這名網友事後趕緊求饒致歉，不過有鄉民起底這位爆料者身分疑似學校老師，讓整起事件再掀波瀾。

這名「Vek1112(微克)」的網友在PTT自稱是員警的朋友，在PTT爆料昨（19）日徐巧芯的車違停紅線，員警看到要開單時卻被徐當眾「教育」了一下，讓這名爆料者酸說「真是議員典範，議座議座得第一」。

徐巧芯得知後立刻反擊，表示自己的確有違停，但並沒有利用議員身分給予施壓，不僅沒有要求員警不得開單，還請對方依法開單，就連北市信義分局也反駁網友的爆料。事後「Vek1112(微克)」也發文向徐巧芯求饒致歉，表示自己的情緒發言與查證不實，造成徐名譽損失與紛擾而感到後悔，希望能原諒剛出社會的他。

如今有鄉民底起「Vek1112(微克)」的身分，早在2020年「WomenTalk」版討論學生掃地問題時，「Vek1112(微克)」就留言秀出自己的「導師聘任書」，表明自己是老師，並和其他網友針鋒相對。相對於他自稱是初出社會的新鮮人，老師身分曝光也讓許多人狂酸「2年前是老師，現在變成剛出社會？」

台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行；北市信義警分局表示，徐巧芯未要求不開單，將製單舉發，檢討執勤違失。記者李奕昕／翻攝
台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行；北市信義警分局表示，徐巧芯未要求不開單，將製單舉發，檢討執勤違失。記者李奕昕／翻攝
爆料者向徐巧芯致歉。 圖擷自徐巧芯臉書
爆料者向徐巧芯致歉。 圖擷自徐巧芯臉書
有鄉民起底「Vek1112(微克)的身分是老師。 圖擷自PTT
有鄉民起底「Vek1112(微克)的身分是老師。 圖擷自PTT

徐巧芯 違停

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