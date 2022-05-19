聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐巧芯紅線違停「教育警員」不開單？分局還原事發過程
台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行。徐巧芯說，爆料內容不實，她有請警員開單；北市信義警分局表示，徐巧芯未要求不開單，將製單舉發，檢討執勤違失。
一名自稱該警員的友人在PTT貼文，指徐巧芯違停紅線，警員要開單時，徐巧芯「當眾教育」，說「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧！沒關係，你要開就開啊！反正我們再回去講吧！」後來警員未開單，因依先前經驗，「有開等於沒開」。
徐巧芯說，她在餐廳吃飯，紅線停車，詢問人在場是否先勸導，請警員開單，警員不願開單，她還說「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做！」違停是她不對，非常抱歉，日後會改進，已請分局開單。
信義分局表示，三張犁派出所徐姓警員今天下午1點多經光復南路巷道，欲告發違停，一名男子上前表示準備離開，徐員索取證件欲告發，徐巧芯出現詢問違停舉發程序，全程語氣平和，沒有爭執或要求不開單，事後徐員在IG貼文被轉貼PTT。
依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，違停並非得勸導免舉發項目。分局指出，徐員上傳內容不是事實，支持員警嚴正執法，已補製單舉發，並檢討執勤違失，加強教育訓練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言