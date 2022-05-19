網傳議員違停不給開單 信義警分局：並非事實

台北市議員徐巧芯。圖／引用自徐巧芯臉書 針對網傳台北市議員徐巧芯因違規停車不讓員警舉發一事，台北市警察局信義分局今晚表示，執勤員警上傳自身網路社群內容非事實，將依規定處理，上述違規行為也補正製單舉發。

有網友今天下午在PTT以「北市巧芯議員違停不給開單」標題發圖文表示，自己的朋友在台北市當警察，今天下午雨很大，徐大議員的車直接紅線違停，正巧被辛苦巡邏的員警看到，員警要開單時，徐議員正氣凜然，當眾教育警察同仁， 真是議員典範。

對此，台北市警察局信義分局今晚透過新聞稿表示，網傳一事經獲報後便啟動調查程序，並調閱當時執勤員警的微型攝影機影像進行釐清。

經調查了解，轄下三張犁派出所1名男員警今天執行取締違規勤務時，約於下午1時30分許行經光復南路415巷時，發現有輛汽車紅線違停，便上前告發，當下有名男子上前向員警表示已準備離去，員警仍向男子索取證件欲告發。

隨後，過程中有名北市女議員出現並詢問員警有關違規停車舉發程序，全程語氣平和，並未有當場爭執及要求員警不得開單情事，但執勤員警現場卻未開單，又於事後在他自己的社群網站上傳個人對本案想法，且經不知名網友轉傳至PTT，導致此事遭誤解。

信義分局表示，執勤員警網傳內容非屬事實，警分局對於員警執行交通違規告發，絕對支持嚴正執法，上述違規行為業已補正製單舉發，另執勤員警違失部分將一併依規定處理，並加強教育訓練，以維勤務紀律。