吳宗憲兒鹿希派涉持有大麻菸 緩起訴確定

吳宗憲(左)對女兒疼愛有加，對兒子鹿希派非常嚴厲。圖／台視提供 藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）被警方查獲持有大麻菸，北檢考量吳男無毒品前科、態度良好，日前緩起訴1年，並支付國庫10萬元。案經高檢署今天駁回再議確定。

檢警調查，歌手鹿希派（本名吳睿軒）去年12月25日到信義區夜店消費，12月26日凌晨1時30分許和初識友人步出店外聊天，期間對方請他抽菸，隨後先行離開剩鹿希派一人在外。

不料，轄區警方步行巡邏時，聞到鹿希派身上有濃厚大麻味，隨即上前盤查，現場使用毒品快速反應試劑測出他手持菸物為大麻捲菸，警方將鹿希派逮捕並帶回派出所偵訊，依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

檢方將鹿希派尿液送交檢驗，結果呈大麻代謝物陰性反應。檢察官認為，即使被告自白犯罪，但無證據認定他有施用第二級毒品罪嫌，不起訴處分。

不過，持有大麻菸部分，檢察官認定鹿希派涉犯毒品危害防制條例持有第二級毒品罪，考量鹿希派無毒品前科，犯後態度良好，已深表悔悟等因素，予緩起訴處分，期間1年，並於緩起訴處分確定之日起6個月內向國庫支付新台幣10萬元。

檢察官依職權向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署今天公告駁回，全案確定。