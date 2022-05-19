詐騙手法多 來電顯示為台電催繳欠費竟然也是詐騙

詐騙手法層出不窮，台電台南區處表示，最近有民眾接到電話指稱電費未繳，如果不繳納24小時內就會斷電，民眾向警方求助，才知又是詐騙，而之前還有詐騙集團將來電顯示偽造為台電的電話、或是指稱可以臨櫃繳費等，以降低民眾的戒心，但其實都是詐騙，台電如果遇民眾欠費，會以書面催繳，若用戶留有連絡電話，會有服務人員以電話催請用戶儘速赴當地服務中心（所）繳費，絕不會請用戶匯款或依語音操作繳付電費。

台電表示，台南市58歲杜姓婦人於本月16日上午10點多在家中接獲假冒台電公司客服人員的市內語音電話，告知她積欠1萬2000元的電費逾期未繳，要求儘速至自動櫃員機轉帳繳納電費，並詢問個人資料及銀行資料，如未立即匯款將於24小時內切斷家中電力，銀行帳戶也將會被凍結。

杜女信以為真而忐忑不安，情急之中至附近的台南市警二分局中正派出所請求協助，警方表示這是一貫的詐騙手法，請其不必理會對方來電。台南市警二分局表示，詐騙手法不斷翻新，從「地方法院」、「戶政事務所」、「中華電信」的詐騙手法之後，目前又以「台電催收電費」的語音電話設下詐騙陷阱。

台電台南區處表示，詐騙集團手法多元，感謝警方協助破除詐騙集團催收電費陷阱，避免無辜民眾受害。過去曾有將來電顯示號碼偽造成台電公司電話，誆稱用戶電費逾期未繳，要求用戶依語音操作匯款；也有詐騙集團假意提醒可至台電繳費，藉此降低用戶戒心，當用戶再進一步詢問有無其他繳費方式時，詐騙集團便誘導用戶以匯款繳付等方式騙取錢財。其他也有如寄送不實電子郵件，以通知退款為由，在信件中夾帶連結，誘騙民眾透過「得到退款」連結，詐取個資。