高雄某幼兒園爆教師打斷孩童門牙 市府介入調查

高雄楠梓一間幼兒園今天遭爆有男童被教師打到門牙斷裂，高雄市政府表示將介入調查，若查證屬實會依法開罰。幼兒園表示，已辭退這名教師，絕不推卸責任。

有民眾今天在臉書發出影片爆料，高雄市楠梓區一間幼兒園有老師在管教孩童期間竟毆打孩童嘴巴，隨後又將孩童拖離監視器拍攝處；並貼出照片指稱，孩童門牙遭老師打到斷裂。

遭爆料幼兒園隨後在臉書公告，已辭退這名教師，安排其他教師帶事發班級，並已通報社教單位，也很誠心誠意找家長解決，絕不推卸責任、亦不隱瞞，會盡力處理，對於造成大眾困擾深感抱歉。

高雄市政府警察局楠梓分局發布新聞稿表示，男童母親今天中午左右到轄區派出所報案，經查事件發生在昨天下午2時40分。警方已依規定通報兒少保護，另啓動連絡社政、教育、醫療等資源，提供心理諮商、法律諮詢等服務。

高雄市政府社會局回應，家防中心已經接獲通報，後續會由社工進行調查，如果確實有不當對待幼兒的情事，會依「兒少法」裁處，依法可對行為人裁處新台幣6到60萬元罰鍰，並得公布姓名。

高市教育局表示，接獲通報後已請園方保留監視器畫面，明天將偕同社會局到園調查，如調查屬實，將依「幼兒教育及照顧法」裁處，絕不寬容有不當對待幼兒情事。