影／靚女警遭控值勤拍抖音 本尊留言反控「惡意中傷」

新北市蘆洲警分局警備隊一名女警疑被同分局警員在臉書社群匿名貼文，指控女警上班拍抖音跟經營IG，有違警勤務紀律。貼文一出引發熱議，本尊親上火線反控貼文者「惡意中傷」。蘆洲警分局表示，經查女警表現正常，未有影響勤務紀律行為。

據悉，今天凌晨臉書《靠北police》一則貼文，指控新北市蘆洲警分局一名警備隊女警，自以為是網紅女警，利用上班時間，自拍抖音跟經營IG，有違反警隊勤務紀律之嫌，質問該單位是否應處分。

貼文一出，網友幾近一面倒力挺女警，有網友說貼文者「又是一個酸葡萄！管好自己就好了！」「用藝術的角度欣賞很難嗎？」「是不是羨慕人家長得比你漂亮，才如此憤怒來靠北」、「不是羨慕就是嫉妒」「學妹……很認真幫忙過濾案件，有些初步她可以處理，就沒再派下來，而且跟派出所一樣要輪值性侵案，是不懂po文者心態是怎樣啦？」

今天也調出本尊女警親上火線反駁，她開始玩抖音，是因為染疫確診（這月12染疫）在家，所以第一支影片是快篩陽性，且目前的她還未出關。並反控貼文者反串是派出所員警，意圖引起對立。

最後狀告貼文者，如果真的看不慣她的貼文跟影片，可以直接封鎖她，還點出「學姐，一直都知道是她在惡意中傷」「疫情當下…照顧好自己身體…才是真正應該要做的事……」似乎早已知曉貼文者到底是誰。

對此，蘆洲警分局表示，有關靠北police，指稱疑似本分局蕭姓女警相關情事，經分局了解後，蕭員服務警備隊，工作表現正常，未有不當言行；另於放假期間從事正當休閒活動，未有影響勤務紀律行為。