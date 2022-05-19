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防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

自稱「正港兄弟」敲詐勒索 男子設暴力集團遭起訴

中央社／ 台中19日電

台中市蕭姓男子涉嫌組成暴力犯罪集團，自稱「正港兄弟」卻用各種名目向被害人敲詐勒索，甚至強押毆打、逼簽本票，警方循線逮捕蕭男等16人法辦，檢方日前以妨害自由等罪起訴。

台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿表示，警方日前接獲線報指，38歲蕭男與多名友人共組暴力犯罪集團，平日自稱「正港兄弟」，巧立各種欠款名目向不特定人敲詐勒索，遇被害人稍有不從，便動員成員前往被害人住處，或工作地點進行騷擾。

此外，蕭男等人常迫使被害人心生畏懼而就範，甚者將被害人強押至租屋處嚴刑拷打，脅迫簽立本票及還債。

警方偵辦過程時，另發現集團成員曾與社區大樓管理員發生衝突而受傷，蕭男等人以討取公道及索取醫藥費為由，動員組織成員前往包圍社區並自帶媒體到場，待警方趕到現場後，蕭男等人才停止滋事行為。

台中市刑大偵六隊經報請台中地檢署檢察官指揮，於去年10月間前往台中市西區及西屯區等地，帶回蕭男與成員等16人偵辦，並查扣空白本票、棍棒、記帳本與行動電話等證物。

警方全案詢後依違反妨害自由等罪嫌，將蕭男等16人移送台中地檢署偵辦，並已由檢方起訴。

台中市 警察

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