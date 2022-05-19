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員警見男子邊講電話邊操作ATM 防詐騙雷達啟動及時勸阻
國人面臨疫病威脅，詐騙案仍持續發生。基隆陳姓婦人接獲未繳電費通知，還有自稱警員男子查詢個資，事後到派出所才知險些掉入詐騙陷阱。孫姓男接到詐騙電話，邊講手機邊操作自動櫃員機，員警發現及時出面詢問，孫才警覺誤信購物平台個資外洩，差點就把存款轉帳給對方。
基隆市警一分局今天表示，陳姓婦人昨天神情緊張的到南榮路派出所，向警員鄧皓晢說，接到自稱電力公司的服務人員來電，說她有筆在台北市的住宅電費未繳納，陳婦回說在台北沒有房子，服務人員要求她不要掛斷電話，接著換一名自稱台北市警員的男子與陳婦通話，要求提供個人資料，並告知已完成報案，會寄報案三聯單給她。
陳婦掛掉電話後，越想越擔心，深怕個資會再遭人冒用衍生其他問題，才到南榮路派出所詢問。鄧員聽完描述，告訴婦人這是詐騙集團慣用手法，因為警方不會以電話方式完成報案程序，也不會郵寄「受（處）理案件證明單」給當事人，婦人才鬆了口氣。
基隆警二分局東光派出所巡佐王和瑚、警員李昱緯及實務訓練生王森，日前巡邏經過東信路郵局時，見孫姓男子看似神情緊張的邊使用手機，邊操作自動櫃員機，員警察覺不尋常，上前勸阻孫男 轉停轉帳。
警方詢問後得知，孫男接自稱銀行到客服人員的電話，說他的個資遭外洩，孫男信以為真，前往郵局依對方指示查詢帳戶餘額，過程中面臨轉出存款風險。員警跟孫男說這是詐騙慣用手法，但孫男仍認為對方是銀行客服，直到員警接過手機表明身分，操大陸口音的女子就掛斷電話，幫孫男保住存款。
警方提醒民眾，接獲不明人士來電，牢記「一聽、二掛、三查證」步驟，心中若有疑慮，可撥打「110」通報警方派員處理，或是撥打「165」反詐騙諮詢電話諮詢，以免受騙。
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