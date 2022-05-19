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少女騎單車粗心忘拿皮夾 警追5.6公里尋獲
高雄市邱姓女高中生日前租借YouBike代步，返家發現皮夾忘了拿，由於每輛單車都長得一模一樣，少女遍尋不著，焦急報案；警方依據少女的悠遊卡查出租車編號，去電問客服該輛單車行駛歷程，成功追出遠在5.6公里的單車，該輛單車雖經另一人租用，但皮夾一直在車籃中，皮夾失而復得，令少女喜出望外。
警方指出，一名就讀高一的邱姓少女（16歲）17日向警方報案，指將皮夾放在YouBike共享單車車籃，返還時停放在三民區科工館火車站一帶，步行回家才發現內有2500餘元現金的皮夾未帶走，返回站體卻遍尋不著，由於現場的每輛YouBike都長得一模一樣，擔心皮夾可能遭竊，於是報警尋求協助。
三民二警分局覺民所警員陳志維、謝淙丞17日擔服巡邏勤務，獲報後，前往和邱女接觸，警方透過邱女租用單車的悠遊卡查出租借編號，並聯繫客服人員查詢該輛單車行駛歷程，成功追出少女還車後，另有一名民眾租借，騎往距案發地5.6公里遠的鳳山區中山公園站。
警方隨後開警車載送邱女前往查看，結果發現邱女皮夾安然無恙地還在單車籃中，無人拿走，讓邱女喜出望外，頻向警方致謝。
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