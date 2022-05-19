車燈大廠特助發現救援他的警車燈不亮 贊助分局新車燈

台灣車燈龍頭大廠帝寶工業今天捐贈台南新營警分局車燈17組、讓警車大燈明顯變亮。新營分局長斯儀仙代表感謝業者讓「員警安心上路，守護員警執勤安全」。

警方表示，警車使用頻繁，零件耗損較快，警車性能及安全性要求又較一般車輛高，帝寶公司特助許叙超身兼新營警友辦事處主任，日前主動提議為新營分局17輛警車換上嶄新車燈。

斯儀仙代表感謝帝寶對警察弟兄的照顧並付諸實際行動；她說，警力有限，民力無窮，承蒙熱心企業對警政工作鼎力支持，對於維護社會治安及激勵警察工作士氣更具有正面意義。