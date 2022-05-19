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車燈大廠特助發現救援他的警車燈不亮 贊助分局新車燈
台灣車燈龍頭大廠帝寶工業今天捐贈台南新營警分局車燈17組、讓警車大燈明顯變亮。新營分局長斯儀仙代表感謝業者讓「員警安心上路，守護員警執勤安全」。
警方表示，警車使用頻繁，零件耗損較快，警車性能及安全性要求又較一般車輛高，帝寶公司特助許叙超身兼新營警友辦事處主任，日前主動提議為新營分局17輛警車換上嶄新車燈。
斯儀仙代表感謝帝寶對警察弟兄的照顧並付諸實際行動；她說，警力有限，民力無窮，承蒙熱心企業對警政工作鼎力支持，對於維護社會治安及激勵警察工作士氣更具有正面意義。
許叙超表示，日前車子在街頭拋錨等待維修，路過的警察將警車停在後方，主動關切是否需要協助，當時他發現警車車燈有霧化情形，心想帝寶是車燈大廠，基於企業取之社會、用之社會想法，怎能讓警車車燈亮度不夠？全新車燈由公司技工免費更換，讓警車上路更安全，也讓員警感受到企業對警察的用心和支持。
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