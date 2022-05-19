2名台灣人菲律賓涉走私毒品被捕 代表處籲勿觸法
2名台灣人涉嫌從馬來西亞走私K他命到菲律賓，遭警方逮捕。中華民國駐菲代表處表示，菲國法律規定，走私毒品將處無期徒刑至死刑，呼籲國人小心不要觸法。
菲律賓海關局在臉書貼文表示，海關局分別於4月30日和5月12日在來自馬來西亞的淨水器和空氣清淨機中查獲K他命，總重1200克，價值600萬披索（約新台幣340萬元）。
海關局和緝毒署人員隨後根據收貨人地址，在大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）和馬尼拉市逮捕3名嫌犯，其中2人是台灣人。
據了解，其中一名嫌犯是33歲的江姓男子。
根據菲律賓2002年「綜合危險藥物法」，K他命被列為危險藥物。任何人未經法律授權進口或攜帶危險藥物入境菲國，將處以無期徒刑至死刑及罰金50萬到1000萬披索。
駐菲代表處表示，已向相關單位了解案件詳情，並將根據菲律賓緝毒單位需求，協助調查這起案件。
代表處表示，走私毒品在菲律賓刑度很重，提醒國人除了不要觸法，也不要協助收受不明包裹，避免在不知情的狀況下惹禍上身。
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