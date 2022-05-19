竹科亞東氣體大火已滅 新廠燒毀損失可能破10億元

新竹科學園區力行五路正在興建當中的亞東工業氣體公司新廠區，今天上午10點21分1樓電氣室發生爆炸，進而引發大火，雖廠區及時人員疏散未有人傷亡，且火勢在12時許已獲控制，但大火將新廠房部分結構嚴重燒毀，初估損失可能高達10億元。

據了解，起火的是亞東氣體新廠A棟廠房，樓高7層，卻在今上午測試送電過程中，變壓器突然故障引發爆炸，甚至向外波及引發園區供電壓降，在10時21分瞬間電壓驟降0.109秒，降幅高達82.6％，導致鄰近世界先進、力積電等多間科技廠機台停機。

新竹市消防局獲報在10點32分趕抵現場展開救援，但因火勢猛烈，陸續有消防分隊出動支援，共出勤救災車輛20車、警義消近百人，火勢一度在11時許達到最旺，廠區外牆被燒得不斷剝落，現場濃煙更高達數千公尺，在周圍降下黑灰。

火勢在12點獲得控制，初估燃燒面積約100平方公尺，但為防火勢復燃，因此仍持續以水線降溫。

據趕來現場關心救災的新竹縣議員邱振瑋說法，亞東氣體新廠仍在興建中，投資40億元，卻因這次大火嚴重燒毀廠房，預估損失超過10幾億元。

針對大火空汙，新竹市環保局派出2隊人馬進行現場有毒氣體監測，揮發性有機物仍處在背景值未有異常，環保局指出是因亞東氣體廠房目前尚未正式運營，因此沒有化學氣體遭引燃，但現場另外監測到PM10則有18微克，主要多為燃燒灰燼，後續將針對廠方開罰。