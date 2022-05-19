誤信假虛擬貨幣投資話術 北市75歲婦險丟90萬元
陳姓婦人被加入LINE投資群組，聽信假投資專家話術，欲匯款90萬元投資虛擬貨幣，所幸銀行行員關懷提問時察覺異狀，立刻報警，員警向陳婦揭露詐欺手法，才保住90萬元積蓄。
據悉，75歲陳婦被加入投資群組後，詐團派出假投資專家對陳婦施以話術，稱虛擬貨幣熱潮正夯，穩賺不賠，吸引陳婦以低於行情價格投資「比特幣」，陳婦信以為真，決定依指示匯出90萬元款項。
5月12日，新光銀行大直分行簡姓行員見陳婦欲匯出巨款，進行關懷提問後察覺異狀，立刻報警；員警到場瞭解狀況後發現陳婦是遭受詐騙，進一步說明相關「假投資」詐欺手法，陳婦才驚覺受騙，所幸保住90萬元積蓄。
警方呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接獲來電自稱親友要借錢、有穩賺不賠的投資機會等，要求依指示匯款，皆須仔細查證，遇有疑似詐騙情形，可撥打165、110專線聯繫警方。
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