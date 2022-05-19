家長疑不滿國中女兒交男友 進校竟拉扯學生脖子

一名國中生家長疑不滿女兒與一名男學生感情較好，日前竟趁進校幫女兒收拾課本等物品時，去找這名男學生理論，並動手拉扯脖子造成紅腫，經民代、校方協調，男方暫未提告。

南投縣議會今天進行定期會議縣政總質詢，縣議員陳翰立質詢教育處長陸正威有關校園安全議題時指出，一名家長於上課期間闖進某知名國中教室毆打一名男學生，甚至「抓下體」；面對質詢，陸正威回應，校安通報每天上百件，他需要進一步了解。

陳翰立追問「上課期間，任何人都能進學校嗎？我要問校園安全如何維護？」陸正威則表示，校園不可能無死角，但這名家長行為很不應該，應依法處理，雖然校園有安裝攝影機，但趨勢是校園與社區民眾共融使用，不過議員的提醒很重要，縣府將持續加強防範措施。

據了解，學校14日假日輔導課時，一名女學生由於隔天要開始請假，女學生父親進校園幫女兒收拾課本等物品，由於女學生與另一名男學生感情較好，女學生父親不希望女兒有感情糾葛，所以去找男學生理論並動手拉扯男學生脖子，不過沒「抓下體」，雙方家長事後各找縣議員協助，協調後女方家長道歉，男方尚未提告。

教育處副處長王淑玲接受中央社記者訪問表示，家長平日只能在校門口接送學生，當天是假日輔導，家長告知要進校幫忙女兒收拾物品請假回家，校方認為合理便放行，但經過這次事件，未來假日輔導接送也限在校門口，校方後續也會檢討如何精進安全維護。