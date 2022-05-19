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未戴口罩遭勸阻竟揮刀砸磚頭襲警 男子被逮送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮疫情嚴峻，自強派出所兩名員警今天巡邏時見一名騎腳踏車男子未戴口罩，上前好言相勸，不料男子突然情緒激動，亮出一把長約30公分刀械朝警方揮舞，過程中警員陳偉鴻左手臂遭畫傷，送醫治療無大礙，逞凶的林姓男子被當場逮捕，依刑法、妨礙公務等罪嫌送辦。

花蓮警分局自強派出所警員陳偉鴻、施養浩，今天上午分騎警用機車巡邏，經過花蓮市中央路228巷與裕祥路口時，見61歲的林姓男子未戴口罩騎腳踏車，上次攔住好言勸對方戴上口罩保護自己與他人，不料林男情緒激動，先大喊「今天很熱，不要煩我」，接著亮出一把長約30公分的菜刀揮舞，又撿路邊磚頭向警方丟擲。

兩名員警見林男失控，呼叫線上警方協助，並以辣椒水制伏，過程中，陳偉鴻左手前臂被刀子畫出約10公分長的傷口，幸好傷口不傷，經送醫治療包紮後，沒有大礙，又返所繼續工作。林男涉犯刑法傷害、妨礙公務罪嫌，當場被逮捕送辦。

花蓮縣警察局長戴崇贒獲知有員警因公受傷，立即指示督察長謝錫釗、花蓮警分局長呂育騰到自強派出所慰問，頒發慰問金及禮盒慰勉員警執勤辛勞，叮嚀要好好休養。

花蓮自強派出所員警陳偉鴻（中）執勤時遭林姓男子持刀畫傷，治療後就返所繼續工作，督察長謝錫釗（左）、花蓮警分局長呂育騰（右）到所慰問。記者王燕華／翻攝
花蓮自強派出所員警陳偉鴻（中）執勤時遭林姓男子持刀畫傷，治療後就返所繼續工作，督察長謝錫釗（左）、花蓮警分局長呂育騰（右）到所慰問。記者王燕華／翻攝
花蓮一名61歲林姓男子（中）未戴口罩被警方勸阻，心生不滿持刀襲警遭逮。記者王燕華／翻攝
花蓮一名61歲林姓男子（中）未戴口罩被警方勸阻，心生不滿持刀襲警遭逮。記者王燕華／翻攝

花蓮 口罩 腳踏車

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