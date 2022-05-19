未戴口罩遭勸阻竟揮刀砸磚頭襲警 男子被逮送辦

花蓮疫情嚴峻，自強派出所兩名員警今天巡邏時見一名騎腳踏車男子未戴口罩，上前好言相勸，不料男子突然情緒激動，亮出一把長約30公分刀械朝警方揮舞，過程中警員陳偉鴻左手臂遭畫傷，送醫治療無大礙，逞凶的林姓男子被當場逮捕，依刑法、妨礙公務等罪嫌送辦。

花蓮警分局自強派出所警員陳偉鴻、施養浩，今天上午分騎警用機車巡邏，經過花蓮市中央路228巷與裕祥路口時，見61歲的林姓男子未戴口罩騎腳踏車，上次攔住好言勸對方戴上口罩保護自己與他人，不料林男情緒激動，先大喊「今天很熱，不要煩我」，接著亮出一把長約30公分的菜刀揮舞，又撿路邊磚頭向警方丟擲。

兩名員警見林男失控，呼叫線上警方協助，並以辣椒水制伏，過程中，陳偉鴻左手前臂被刀子畫出約10公分長的傷口，幸好傷口不傷，經送醫治療包紮後，沒有大礙，又返所繼續工作。林男涉犯刑法傷害、妨礙公務罪嫌，當場被逮捕送辦。