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網售仿冒BMW原廠汽車零件 2賣家被逮法辦

中央社／ 台中19日電

莊姓與楊姓男子分別在網路販賣仿冒BMW商標汽車零件耗材，警方巡邏發現採購，經原廠鑑定確認為仿品，循線逮捕2人，並查扣仿冒商品，訊問後2人都被依違反商標法送辦。

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵二隊今天發布新聞稿表示，警方日前在網路巡邏時，在網路拍賣平台發現有賣家以相對低廉價格，販售號稱BMW原廠耗材，如煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材。

警方指出，當買家購買商品時，賣家還要求提供行照或引擎號碼，以確認車型來對應相符零件，讓買家誤認為原廠耗材無誤，經警方實際購買後，由BMW原廠鑑定為仿品，警方蒐證後立即報請檢方指揮偵辦。

辦案人員於去年10月與今年5月，分批前往2名賣家位於台北市南港區、台中市大里區的據點搜索，帶回55歲莊男、35歲楊男偵辦，並查扣仿冒BMW商標商品耗材，包括煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等400餘件。

警方查出，其中莊男雖有申請營業登記，但實際營業地址卻藏身於台北市南港區巷弄內的小倉庫規避警方追查，經警方跟監埋伏後一舉破獲，查扣300餘件違法商品，侵權市值達新台幣50萬元。

莊男除少部分有向台灣原廠代理廠商進貨外，另多半委請友人使用淘寶網，向中國賣家以原廠售價的半價金額進貨，再以接近原廠價格7折的價格在網路銷售。

另名賣家楊男則稱，仿冒商品為中國友人贈送，對於詳細來源則避重就輕，目前已出售十餘件仿冒商品。2人經警方訊問後，依違反商標法分別移送士林地檢署及台中地檢署偵辦。

仿冒 BMW 警察

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