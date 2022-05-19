快訊

台中+7444 盧秀燕：高中以下5月23日起暫停實體課一周

會考周末登場！5月20日下午3點看考場 防疫規範看這裡

雙喜臨門！Makiyo要結婚了 懷孕4個月帶球嫁人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真好騙！金門又傳2起投資理財遭詐 警方籲勿因小失大

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

疫情持續升溫，金門的詐騙案件也頻傳，一名50多歲家庭主婦吳姓女子，透過自稱股票投顧老師助理之李姓網友推薦加入一個股票投資群組，並表示只要吳女依照群組投顧老師的方式操作即保證獲利，沒想到被騙，後來慘賠600多萬，讓她相當難過，警方提醒最近要投資的簡訊很多，提醒民眾小心求證，不要成為詐騙集團的提款機。

金門縣刑大表示，這名吳姓女子在網友的哄騙下加入一個股票投資群組，網友跟她說，該Line群組成員約有50多位，其中有名自稱張老師在群組內提供股票買賣資訊給群友，吳女加入後因跟風稍有獲利，即表示要提升會員等級，張老師隨即給予一個股票投資平臺及一組帳號密碼，要求吳女把錢匯入該平臺，並依指示才能買賣股票。

吳女自今年3月至5月初陸續匯入款項多筆，累計金額達600多萬，後因獲利已翻了數倍，吳女表示想要全部領回，線上客服卻表示吳女違規操作，且未經老師指示自行買賣，必須再繳匯違約金新臺幣60萬元，才能解鎖帳號提領，吳小姐再度匯款後，對方卻封鎖失聯，才知受騙上當。

警方呼籲，此類詐騙歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，透過不同Line帳號與民眾聯絡騙取信任，投資如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資。

另外，金城分局長吳學安今天也表示，金城派出所長郭益銘、警員董毅欣、陳坤德等人日前接獲元大銀行行員報案，指稱有民眾疑似遭詐騙，是一名70多歲的劉姓老翁到銀行欲臨櫃匯款新臺幣40萬元，表示要投資比特幣，因劉姓老翁年紀較長，又稱需大筆金額投資網路虛擬貨幣，行員察覺可能遭詐騙，立即關懷勸阻老翁勿匯款，先行返家並通報警方，成功攔阻遭詐騙新台幣40萬。

警員董毅欣為避免劉姓老翁後續再遭詐騙，趕緊聯絡其兒子，並告知其父可能被騙，請他多關切，事後並多次主動撥打手機再次與劉民溝通，經員警苦口婆心勸說及講解詐騙集團手法後，老翁才取消再次匯款念頭，事後為感謝警方多次費心關懷及宣導新型詐騙手法，也透過兒子至分局表達謝意。

金城分局長吳學安今天到元大銀行頒發獎金與獎牌，給協助成功攔阻詐騙的銀行行員。圖／警方提供
金城分局長吳學安今天到元大銀行頒發獎金與獎牌，給協助成功攔阻詐騙的銀行行員。圖／警方提供

詐騙集團

延伸閱讀

北富銀砸21億 增資LINE Bank

黨中央突襲提名張善政 邱奕勝晚間大退國民黨群組

LINE手機版更新 優化個人檔案查找好友更容易

金門+102及1重症 將為國中會考居隔生提供接送服務

相關新聞

影／三重男機車騎士自摔 遭客運後輪輾爆頭慘死

新北市三重區陳姓男子，今天上午7時許騎機車經過三重區中正北路自摔，當場被同行一輛客運後輪輾過，陳男爆頭腦漿溢出，當場沒有...

為衝大甲媽遶境 八德外役監逃獄男起訴

八德外役監林姓受刑人為參加大甲鎮瀾宮媽祖繞境，向獄方申請周末返家探親，原本一切順利，未料新冠肺炎疫情升溫，全國外役監暫停...

新北新莊壽山路5月起科技執法 事故明顯大幅下降

為預防車輛超速肇事，降低事故發生，新北市警方自今年5月1日起，在新莊區壽山路往新莊下坡路段實施「區間平均速率執法」，經統...

真好騙！金門又傳2起投資理財遭詐 警方籲勿因小失大

疫情持續升溫，金門的詐騙案件也頻傳，一名50多歲家庭主婦吳姓女子，透過自稱股票投顧老師助理之李姓網友推薦加入一個股票投資...

亂餵「西施犬」反遭咬傷 多年好友撕破臉對薄公堂

蘇姓女子到蔡姓友人家中作客，蘇女因為餵食蔡女家裡養的西施犬，反被西施咬傷左手中指，她質疑好友沒跟她說西施會咬人，在家也沒...

熟女領一千留ATM報失竊 警追到拾獲人「往派出所中」

台中市廖姓女子15日到ATM領錢，但一千元大鈔夾在ATM機裡，忘了領走，後來廖女才發現，以為現金遭竊，報警處理，警方調閱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。