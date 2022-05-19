真好騙！金門又傳2起投資理財遭詐 警方籲勿因小失大

疫情持續升溫，金門的詐騙案件也頻傳，一名50多歲家庭主婦吳姓女子，透過自稱股票投顧老師助理之李姓網友推薦加入一個股票投資群組，並表示只要吳女依照群組投顧老師的方式操作即保證獲利，沒想到被騙，後來慘賠600多萬，讓她相當難過，警方提醒最近要投資的簡訊很多，提醒民眾小心求證，不要成為詐騙集團的提款機。

金門縣刑大表示，這名吳姓女子在網友的哄騙下加入一個股票投資群組，網友跟她說，該Line群組成員約有50多位，其中有名自稱張老師在群組內提供股票買賣資訊給群友，吳女加入後因跟風稍有獲利，即表示要提升會員等級，張老師隨即給予一個股票投資平臺及一組帳號密碼，要求吳女把錢匯入該平臺，並依指示才能買賣股票。

吳女自今年3月至5月初陸續匯入款項多筆，累計金額達600多萬，後因獲利已翻了數倍，吳女表示想要全部領回，線上客服卻表示吳女違規操作，且未經老師指示自行買賣，必須再繳匯違約金新臺幣60萬元，才能解鎖帳號提領，吳小姐再度匯款後，對方卻封鎖失聯，才知受騙上當。

警方呼籲，此類詐騙歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，透過不同Line帳號與民眾聯絡騙取信任，投資如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資。

另外，金城分局長吳學安今天也表示，金城派出所長郭益銘、警員董毅欣、陳坤德等人日前接獲元大銀行行員報案，指稱有民眾疑似遭詐騙，是一名70多歲的劉姓老翁到銀行欲臨櫃匯款新臺幣40萬元，表示要投資比特幣，因劉姓老翁年紀較長，又稱需大筆金額投資網路虛擬貨幣，行員察覺可能遭詐騙，立即關懷勸阻老翁勿匯款，先行返家並通報警方，成功攔阻遭詐騙新台幣40萬。