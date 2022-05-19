熟女領一千留ATM報失竊 警追到拾獲人「往派出所中」

台中市廖姓女子15日到ATM領錢，但一千元大鈔夾在ATM機裡，忘了領走，後來廖女才發現，以為現金遭竊，報警處理，警方調閱監視器後，發現是王姓計程車司機拿走，經聯絡上王後，王說，正要把錢拿到派出所失物招領，也讓廖女遺失的千元鈔，失而復得。

第五警分局水湳所巡佐賴信志、警員李源盛15日巡邏時，接獲廖姓女子報案，她在北屯區文心路三段、中清西二街的超商ATM領了一張一千元後，發現剛剛領的千元鈔不見了，懷疑遭人偷走而報案。

警方調閱超商監視器，發現廖女從ATM提領後，顧著講電話，沒將千元鈔取出，放在ATM機裡，後續有名男子發現後，將千元鈔取走，經後續調閱監視器，確認身分是王姓計程車司機，經聯絡王後，王說「正在前往派出所路上，要將千元失物招領」。

廖女感謝警方協助找回遺失的一千元，雖然一千塊不是大數目，但也是工作換來的辛苦錢，感謝鍥而不捨的波麗士與拾金不昧的計程車司機，讓她得以找回遺失的金錢。