4人受困芳苑出海道 兩名消防人員及時趕到救回

彰化縣芳苑鄉兩名漁民今天出海整理蚵田，發現漲潮可能走不回陸地即撥電話求救，海巡署派出兩名岸巡人員前往救援，哪知漲潮速度太高，4人都受困蚵道，彰化縣消隊局第四大隊芳苑消防分隊出動1艘救生艇救回他們，都意識清楚不須送醫。

據了解，漁民上午到潮間帶整理蚵田，過於專心工作，接近11點時看見「海水淹腳目」，判斷走回岸上可能已漲潮易發生危險，於是向岸巡大隊求助，岸巡人員隨即步行到潮間帶帶著漁民沿蚵道走向內陸，沒想到距離岸邊約200公尺海水快淹及腰部，只好轉向消防隊求救。