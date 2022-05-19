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4人受困芳苑出海道 兩名消防人員及時趕到救回

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉兩名漁民今天出海整理蚵田，發現漲潮可能走不回陸地即撥電話求救，海巡署派出兩名岸巡人員前往救援，哪知漲潮速度太高，4人都受困蚵道，彰化縣消隊局第四大隊芳苑消防分隊出動1艘救生艇救回他們，都意識清楚不須送醫。

據了解，漁民上午到潮間帶整理蚵田，過於專心工作，接近11點時看見「海水淹腳目」，判斷走回岸上可能已漲潮易發生危險，於是向岸巡大隊求助，岸巡人員隨即步行到潮間帶帶著漁民沿蚵道走向內陸，沒想到距離岸邊約200公尺海水快淹及腰部，只好轉向消防隊求救。

消防局出動4輛消防車、2艘船艇、1輛救護車、9名消防人員、1名役男前往搶救，兩名消防人員搭乘救生艇出海，7人留守岸上。救生艇飛快到達蚵道救起漁民和岸巡人員，安全返回芳鄉漁民廣場岸邊。

彰化縣消防局消防隊員今天到芳苑出海道救回受困漁民等4名人員。圖／民眾提供
彰化縣消防局消防隊員今天到芳苑出海道救回受困漁民等4名人員。圖／民眾提供

漁民 漲潮

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