新北新莊壽山路5月起科技執法 事故明顯大幅下降

新北市新莊壽山路從今年5月起執行科技執法已19天，事故率明顯大幅下降。圖／新北交大提供 為預防車輛超速肇事，降低事故發生，新北市警方自今年5月1日起，在新莊區壽山路往新莊下坡路段實施「區間平均速率執法」，經統計，實施迄今計僅發生事故3件，日平均事故件數約0.18件，較實施前日平均事故件數0.28件，肇事率大幅降低35.7%，成效顯著，有助於提升道路安全。

新北市新莊區壽山路為連接林口台地與新莊地區間的重要聯絡道路之一，道路特性因路幅狹窄，彎道、陡坡不斷，如遇下雨天，容易因視線不良而發生車輛打滑自摔、或是轉彎車速太快而衝入對向車道釀發嚴重事故，新北市交通大隊分析肇事原因，以駕駛用路人超速行駛、未保持安全距離、違規超車、未依規定減速居多，歸究原因大多是車輛速度管理或操控不當所引起。

新北交大表示，今年5月1日同步啟動科技執法除新莊區壽山路，還有台64線觀音山隧道、汐止區汐萬路3段6.2公里至11.7公里，實施迄今整體違規下降3成5；另今年1月24日恢復執法的北宜公路26.2公里至32.2公里、台64線中和段及新店區環河路區間路段，實施迄今交通狀況平穩，整體違規下降7成，事故下降3成，防制成效良好。

新北市警局指出，目前尚未執法路段為北宜公路19公里至23.1公里及重新橋機車道兩處，此段北宜公路已於今年5月17日完成準確度檢定作業，預計5月31日執法，另重新橋機車道預計今年5月底完成檢定，規畫從6月納內科技執法。有鑑於台2線車輛超速翻覆、跨越對向車道事故頻繁，警方也加緊規畫於台二線85.8公里至87.3公里路段建置區間設備，強化速度管理，預計今年下半年開始執法。