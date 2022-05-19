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為衝大甲媽遶境 八德外役監逃獄男起訴
八德外役監林姓受刑人為參加大甲鎮瀾宮媽祖繞境，向獄方申請周末返家探親，原本一切順利，未料新冠肺炎疫情升溫，全國外役監暫停受刑人請假外出，上個月8日趁工作機會翻牆逃獄，騎著偷來的腳踏車長征129公里到台中，但在混入繞境隊伍之際被員警逮著。桃園地檢署今偵結此案，依脫逃、竊盜等罪起訴林男。
據悉，林男（26歲）有多項縱火、竊盜前科，因案被判9年10月徒刑，殘刑尚餘4年3月，此次脫逃無法再回外役監享低強度管理環境，還得完殘刑。
林男未能如願外出，心生不滿，4月8日下午1時趁監獄內洗車場工作機會，藉故上廁所，然後從廁所旁2、3公尺的矮牆攀爬脫逃，偷了一輛未上鎖的腳踏車就沿著台一線南下，長征129公里，在大甲媽遶境第一站清水慈雲宮混入隊伍，準備跟著人群移動到下一站清水朝興宮，但龜山警方早已在現場埋伏，發現特徵即上前逮人。
偵訊時，林男坦承不諱，就是不滿外役監為放假才會鋌而走險。八德外役監則表示不得外出是矯正署通令，全國矯正機關一體適用，並未針對個人或特殊理由。
由於監視器拍下林男脫逃一路南下身影，檢方訊後認定他涉犯脫逃罪。另外，他脫逃時使用的腳踏車也是偷來的，因此也涉犯竊盜罪。
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